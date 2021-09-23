На Донбасі зросло число загиблих і поранених цивільних - ООН

За період з 1 лютого до 31 липня цього року Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 62 загиблих і поранених серед цивільного населення на Сході України, що на 51 відсоток більше порівняно з попередніми шістьма місяцями. Про це свідчить доповідь про ситуацію з правами людини в Україні, підготовлена Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Ситуація з безпекою на Сході України погіршилася у зв'язку зі збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій і шкоди цивільним об'єктам. З 1 лютого до 31 липня УВКПЛ зафіксувало 62 жертви серед цивільного населення: 15 були вбиті і 47 дістали поранення. Це на 51 відсоток більше, порівняно з попередніми шістьма місяцями", - сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації доповіді в Києві у четвер, 23 вересня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що ця тенденція триває, оскільки через активні бойові дії в серпні та на початку вересня було зафіксовано 16 жертв серед цивільного населення: дві людини були вбиті і 14 отримали поранення. "Це - найвищі дані за місяць, починаючи з червня 2020 року", - уточнила Богнер.

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Обмеження через COVID-19 - тягар для цивільних

Голова ММПЛУ зазначила, що обмеження свободи пересування у зв'язку з COVID-19 продовжують бути важким тягарем для цивільних осіб, яким необхідно перетнути лінію розмежування. "З 1 лютого до 31 липня кількість перетинів лінії зіткнення в обох напрямках скоротилася на 95 відсотків порівняно з тим самим періодом до пандемії у 2019 році", - поінформувала вона.

Богнер додала, що під час візитів ММПЛУ до поселень поблизу лінії зіткнення жителі висловлювали своє розчарування у зв'язку з доступом до води та санітарних послуг, медичного обслуговування, нестачею державних послуг, громадського транспорту і прохідних доріг.

32-га доповідь ММПЛУ про права людини в Україні охоплює шість місяців моніторингу в період з 1 лютого до 31 липня 2021 року. Доповідь ґрунтується на спостереженнях, зроблених під час 92 виїздів на місця, 12 відвідувань місць тримання під вартою, 82 судових засідань і 75 зборів, а також на 1156 поглиблених інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини та іншими зацікавленими особами.