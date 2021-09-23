 На Донбасі зросло число загиблих і поранених цивільних - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2021

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На Донбасі зросло число загиблих і поранених цивільних - ООН

За даними ООН, за пів року до 31 липня на Донбасі загинуло та поранено на 51 відсоток більше мирних жителів, ніж за попередні шість місяців.

Місцевий мешканець біля руїн його будинку на Донбасі (архівне фото)

Місцевий мешканець біля руїн його будинку на Донбасі (архівне фото)

За період з 1 лютого до 31 липня цього року Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 62 загиблих і поранених серед цивільного населення на Сході України, що на 51 відсоток більше порівняно з попередніми шістьма місяцями. Про це свідчить доповідь про ситуацію з правами людини в Україні, підготовлена Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Ситуація з безпекою на Сході України погіршилася у зв'язку зі збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій і шкоди цивільним об'єктам. З 1 лютого до 31 липня УВКПЛ зафіксувало 62 жертви серед цивільного населення: 15 були вбиті і 47 дістали поранення. Це на 51 відсоток більше, порівняно з попередніми шістьма місяцями", - сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації доповіді в Києві у четвер, 23 вересня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що ця тенденція триває, оскільки через активні бойові дії в серпні та на початку вересня було зафіксовано 16 жертв серед цивільного населення: дві людини були вбиті і 14 отримали поранення. "Це - найвищі дані за місяць, починаючи з червня 2020 року", - уточнила Богнер.

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Обмеження через COVID-19 - тягар для цивільних

Голова ММПЛУ зазначила, що обмеження свободи пересування у зв'язку з COVID-19 продовжують бути важким тягарем для цивільних осіб, яким необхідно перетнути лінію розмежування. "З 1 лютого до 31 липня кількість перетинів лінії зіткнення в обох напрямках скоротилася на 95 відсотків порівняно з тим самим періодом до пандемії у 2019 році", - поінформувала вона.

Богнер додала, що під час візитів ММПЛУ до поселень поблизу лінії зіткнення жителі висловлювали своє розчарування у зв'язку з доступом до води та санітарних послуг, медичного обслуговування, нестачею державних послуг, громадського транспорту і прохідних доріг.

32-га доповідь ММПЛУ про права людини в Україні охоплює шість місяців моніторингу в період з 1 лютого до 31 липня 2021 року. Доповідь ґрунтується на спостереженнях, зроблених під час 92 виїздів на місця, 12 відвідувань місць тримання під вартою, 82 судових засідань і 75 зборів, а також на 1156 поглиблених інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини та іншими зацікавленими особами.

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