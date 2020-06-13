Україна вперше застосувала ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі

Українські військові 26 жовтня вперше застосували ударний безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2 на Донбасі. Він знищив гармату противника ракетним ударом. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook.

"З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув", - ідеться в повідомленні. У генштабі вказують, що з початком обстрілу через місію ОБСЄ невідкладно висунули вимогу припинити вогонь, втім незаконні збройні формування не реагували.

Тоді за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для "змушення ворога до припинення вогню" військові застосували Bayraktar TB2. Зазначається, що безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і "керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ". Після цього, як зауважили у генштабі, обстріли українських позицій припинилися.

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Закупівля ударних безпілотників Bayraktar TB2 для України

Україна ще в 2019 році закупила для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, оснащених високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.

У 2020 році українські військові випробували Bayraktar TB2 на масштабних тактичних навчаннях із бойовою стрільбою, а у квітні 2021 року ці безпілотники вперше здійснили виліт до зони ООС, виявивши техніку противника.

БПЛА Bayraktar TB2 розроблені турецькою компанією Baykar Technologies. Вони брали участь у збройних конфліктах в сирійській провінції Ідліб, у Лівії, а також під час збройного протистояння в Нагірному Карабаху восени 2020 року.