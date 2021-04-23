 Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини

Президент Туреччини Ердоган обіцяв підтримку Володимиру Зеленському. Анкара продала Києву бойові безпілотники. Як це вплине на відносини Росії та Туреччини?

Переговори Зеленського та Ердогана

Переговори Зеленського (л) та Ердогана (п) у Стамбулі, квітень 2021

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне підтримувати тісні зв'язки як з Москвою, так і з Києвом. Але дається це дедалі важче. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі на початку квітня Ердоган підкреслив: "Ми захищаємо територіальну цілісність України та її суверенітет". Крім того, обидва президенти заявили про те, що хочуть поглиблювати економічні зв'язки двох країн.

"Це - легітимна мета, якщо Україна хоче ефективно захищати себе від сепаратизму, і Туреччина зобов'язується її в цьому підтримувати. Але це дуже заважає Росії", - вважає експерт з міжнародних відносин Мітат Челікпала зі стамбульського університету Кадір Хас.

Челікпала вважає таку зовнішню політику Туреччини, яка йде врозріз з інтересами Росії, ризикованою: "Туреччина дізналася в 2015 році, якими болючими можуть бути санкції Росії". Після того, як турецькі ППО в листопаді 2015 року збили російський винищувач Су-24 на турецько-сирійському кордоні, Росія ввела санкції проти Туреччини: обмежила інвестиції та ввезення товарів з Туреччини, скасувала чартерні авіарейси в турецькі міста, відмовилася від продажу турпутівок до Туреччини й скасувала безвізовий режим між країнами.

Читайте також: Коментар: Чому Путін та Ердоган знову зіштовхнуться у Сирії

Навіщо Ердоган продає Україні дрони

Але й Україна - важливий партнер, з яким Туреччина веде справи. Остання угода Києва та Анкари - продаж турецьких бойових і розвідувальних безпілотників. У 2019 році обидві країни підписали угоду про постачання шістьох дронів типу "Байрактар ​​ТВ2" і трьох наземних станцій управління ними.

Протягом п'яти років Туреччина просуває свої безпілотники, які можуть виконувати як бойові, так і розвідувальні функції. Вони вже довели свою ефективність у багатьох військових конфліктах. Наприклад, в провінції Ідліб на півночі Сирії, де турецькі бойові дрони нищили військову техніку урядових військ Сирії, яких підтримувала Росія.

Дрони такого типу Туреччина експортує не лише в Україну, а й в Катар. Заплановано і експорт озброєнь у Туніс. Загалом же обсяг експорту озброєння Туреччиною останніми роками невпинно зростає. "Таким чином Туреччина хоче збільшити вплив на регіональному рівні", - каже Мітат Челікпала. Крім того, в її інтересах створювати міжнародні альянси й покращувати співпрацю в оборонному секторі.

Читайте також: Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини

Де ще перетинаються інтереси Туреччини та Росії

Не тільки на сході України, де Туреччина підтримує Київ, але й у війні в Лівії, в конфлікті на півночі Сирії, або у вірмено-азербайджанському конфлікті в регіоні Нагірний Карабах позиції Анкари й Москви можуть бути різними. Конфлікти інтересів виникають у Туреччині й з іншими країнами. Наприклад, в жовтні 2019 року Росія завершила поставку Туреччині всіх елементів зенітно-ракетних комплексів С-400. Відповідний контракт на суму 2,5 мільярда доларів був укладений у 2017 році. Угода викликала істотні розбіжності між Анкарою і Вашингтоном. Загроза американських санкцій мало вплинули на турецького президента, Анкара купила російське озброєння.

Читайте також: Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю

Представники США й НАТО неодноразово попереджали, що російські ЗРК неможливо інтегрувати в систему протиповітряної та протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу. Вашингтон також висловлював побоювання, що Москва зможе отримати доступ до секретної інформації НАТО завдяки одночасному використанню в Туреччині російських ЗРК і американських винищувачів F-35. Оскільки влада Туреччини не відмовилася від угоди з Росією, США виключили Анкару зі своєї програми поставок F-35, а також відмовилися продавати їй ЗРК Patriot.

Згодом Сполучені Штати ввели санкції проти оборонної промисловості Туреччини. Новий президент США Джо Байден відкрито критикує Ердогана, називаючи його автократом. Але в тому, що стосується України, позиції США і Туреччини схожі. Президент Байден також виступає за цілісність і суверенітет України. Напруження між РФ і Заходом наростатиме. І Захід захоче бачити Туреччину на своєму боці.

Дивитись відео 05:20

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Також за темою

Ukraine-Gipfel in Paris Zelensky Putin

Коментар: Чому Зеленський і Путін ніколи не зустрінуться на Донбасі 23.04.2021

Всі військово-політичні маневри Росії навколо України останніми тижнями націлені на одне - змусити Зеленського домовлятися з лідерами "ЛНР" і "ДНР", вважає Сергій Руденко.

Ukraine Odessa 2018 | HMS Dragon, britische Marine

Британський генерал: Кораблі в Чорному морі - жест солідарності з Україною 21.04.2021

Як запобігти загрозі війни РФ з Україною, навіщо британські кораблі йдуть в Чорне море - інтерв'ю DW з відставним генералом, ексзаступником командувача НАТО в Європі Річардом Ширреффом.

USS Donald Cook in Odessa, Ukraine

США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара 15.04.2021

Військові кораблі США мали 14-15 квітня пройти через протоки Босфор і Дарданелли до акваторії Чорного моря. Утім, в Анкарі повідомили про відмову від цих планів.

Реклама

Докладно

Переговори Зеленського та Ердогана

Дрони Україні, реверанси Путіну: дипломатичний шпагат Анкари

Анкара продала Києву бойові безпілотники. Як це вплине на відносини Росії та Туреччини?  

Ощадбанк готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів?

"Ощадбанк" готують до приватизації: чого очікувати клієнтам?

Уряд має намір приєднати "Ощадбанк" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Такий крок необхідний для приватизації.  