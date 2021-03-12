Зустріч Ердогана та Зеленського: підтримка України і посилення співпраці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився на деескалацію ситуації поблизу східного кордону України та за дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі, наголосивши на підтримці територіальної цілісності України. "Ми вважаємо, що поточна криза має бути вирішена на основі принципу цілісності України та міжнародного права мирними і дипломатичними засобами", - сказав Ердоган у суботу, 10 квітня, на спільній пресконференції у Стамбулі з президентом України Володимиром Зеленським, цитує інформагенція dpa.

Турецький президент також вкотре наголосив, що Анкара не визнає незаконну окупацію Криму. "Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати окупацію Криму", - зазначив Ердоган.

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Президент України Володимир Зеленський своєю чергою під час пресконференції заявив, що позиції офіційного Києва і Анкари щодо протидії загрозам у Чорноморському регіоні збігаються. "Ми докладно обговорили питання безпеки та спільної протидії викликам у чорноморському регіоні. Необхідно зазначити, що бачення Києва і бачення Анкари збігаються як щодо самих загроз, так і щодо шляхів відповідного реагування на ці загрози", - сказав Зеленський, цитує пресслужба президента України.

Стратегічне партнерство та посилення співпраці

Обидва президенти співголовували на дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою. За підсумками засідання сторони ухвалили спільну декларацію, в якій, зокрема, йдеться про активізацію зусиль з поглиблення співпраці у сферах економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді. Окремим пунктом у декларації вказана координація кроків, "спрямованих на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також територій у Донецькій та Луганській областях".

Також сторони задекларували підтримку створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією, а також пообіцяли посилити зусилля для покращення умов проживання кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину.

Серед інших пунктів декларації - підтримка мирного врегулювання на Донбасі та перспективи членства України в НАТО, посилення співпраці у боротьбі з тероризмом та міжнародною злочинністю тощо.

У рамках візиту відбулося також підписання міжурядової угоди між Україною і Туреччиною про житлове будівництво для кримських татар, яке дозволить побудувати близько 500 квартир, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб.