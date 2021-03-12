 Зустріч Ердогана та Зеленського: підтримка України і посилення співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зустріч Ердогана та Зеленського: підтримка України і посилення співпраці

Україна та Туреччина домовилися поглиблювати співпрацю у багатьох сферах. Президент Туреччини підтвердив підтримку зусиль з деескалації ситуації на Сході України та знову наголосив на невизнанні анексії Криму.

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився на деескалацію ситуації поблизу східного кордону України та за дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі, наголосивши на підтримці територіальної цілісності України. "Ми вважаємо, що поточна криза має бути вирішена на основі принципу цілісності України та міжнародного права мирними і дипломатичними засобами", - сказав Ердоган у суботу, 10 квітня, на спільній пресконференції у Стамбулі з президентом України Володимиром Зеленським, цитує інформагенція dpa.

Турецький президент також вкотре наголосив, що Анкара не визнає незаконну окупацію Криму. "Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати окупацію Криму", - зазначив Ердоган.

Читайте також: Коментар: Чи кине Путін виклик Зеленському та Байдену?

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою під час пресконференції заявив, що позиції офіційного Києва і Анкари щодо протидії загрозам у Чорноморському регіоні збігаються. "Ми докладно обговорили питання безпеки та спільної протидії викликам у чорноморському регіоні. Необхідно зазначити, що бачення Києва і бачення Анкари збігаються як щодо самих загроз, так і щодо шляхів відповідного реагування на ці загрози", - сказав Зеленський, цитує пресслужба президента України.

Стратегічне партнерство та посилення співпраці

Обидва президенти співголовували на дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою. За підсумками засідання сторони ухвалили спільну декларацію, в якій, зокрема, йдеться про активізацію зусиль з поглиблення співпраці у сферах економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді. Окремим пунктом у декларації вказана координація кроків, "спрямованих на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також територій у Донецькій та Луганській областях".

Також сторони задекларували підтримку створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією, а також пообіцяли посилити зусилля для покращення умов проживання кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину.

Серед інших пунктів декларації - підтримка мирного врегулювання на Донбасі та перспективи членства України в НАТО, посилення співпраці у боротьбі з тероризмом та міжнародною злочинністю тощо.

У рамках візиту відбулося також підписання міжурядової угоди між Україною і Туреччиною про житлове будівництво для кримських татар, яке дозволить побудувати близько 500 квартир, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб.

Дивитись відео 00:53

Ердоган Зеленському: Рук на браслети не вистачить (08.08.2019)

Також за темою

Ukraine Russland Krim Konflikt

Коментар: Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими 12.03.2021

В Україні розроблений п'ятирічний план повернення під контроль Києва Кримського півострова. Відомо про нього мало. Але не лише в цьому помилка команди Зеленського, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський підписав указ про підтримку кримськотатарської мови та захист прав жителів Криму 26.02.2021

Президент Володимир Зеленський доручив уряду України вжити заходів для розвитку і підтримки кримськотатарської мови та культури, а також захисту прав жителів анексованого Росією Криму.

Ukraine Kiew Präsident Erdogan bei Wolodymyr Selenskyj

Україна і Туреччина уклали низку угод про військову співпрацю 17.10.2020

Представники урядів України та Туреччини під час візиту Володимира Зеленського до Стамбула підписали декілька угод про військове співробітництво.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас 8 квітня

Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загостренням ситуації на Донбасі Кремль намагається змусити Зеленського підписати "новий мир", вважає Сергій Руденко.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  