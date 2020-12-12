США запровадили санкції проти Туреччини через російські С-400

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти керівництва Секретаріату оборонної промисловості Туреччини (SSB) у зв'язку з купівлею Анкарою російської системи ППО С-400, повідомив у понеділок Державний департамент.

Як повідомляється, санкції запроваджені про глави SSB Ісмаіла Деміра і ще трьох осіб.

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"Сьогоднішні дії посилають чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати не миритимуться зі значними угодами з російським оборонним і розвідувальним секторами", - йдеться в заяві держсекретаря Майка Помпео, передає агентство AFP. Він також закликав Анкару вирішити це проблемне питання в координації з Вашингтоном.

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Реакція Туреччини

У міністерстві закордонних справ Туреччини американські санкції засудили. "Ми засуджуємо рішення США, пов'язані із С-400, котрі включають односторонні санкції проти Туреччини. Ми вживемо потрібних заходів проти цього рішення, котре, звісно, вплине на наші відносини із США", - йдеться в заяві МЗС. У ній рішення про санкції також назване таким, що позбавлене логіки, а також "серйозною помилкою".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, у свою чергу, назвав американські санкції проти Туреччини "черговим проявом арогантного ставлення до міжнародного права, застосуванням нелегітимних односторонніх примусових заходів".

Нагадаємо, контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-400 вартістю в 2,5 мільярда доларів РФ і Туреччина підписали в 2017 році, попри різкий спротив та постійну критику з боку США. Зенітно-ракетні системи були передані Анкарі в повному обсязі в 2019 році. Ця угода серйозно ускладнила відносини Туреччини і США. Вашингтон закидав Туреччині, яка є союзницею по Північноатлантичному альянсу (НАТО), що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.

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Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа відмовилися від поставок Туреччині винищувачів F-35, а також відкликала пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.