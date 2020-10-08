 НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400

Рішення про використання C-400 є національною прерогативою Анкари, але ця система не може бути інтегрована в протиповітряну і протиракетну оборону НАТО, заявила представниця Альянсу.

Пускові установки зенітно-ракетної системи С-400

Пускові установки зенітно-ракетної системи С-400

У керівництві Північноатлантичного альянсу (НАТО) висловили стурбованість з приводу проведених Туреччиною пусків російської зенітно-ракетної системи С-400. "Ця система може становити загрозу для повітряних суден союзників і негативно вплинути на відносини між партнерами по альянсу", - заявила представниця НАТО агентству dpa в суботу, 17 жовтня.

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За її словами, важливо, щоб Туреччина як член НАТО разом з іншими союзниками продовжувала пошук альтернативних шляхів. Рішення є національною прерогативою Анкари, зазначила вона, але C-400 не може бути інтегрована в протиповітряну і протиракетну систему НАТО. "Кожен проведений Туреччиною тест С - 400 - якщо ці випробування підтверджуються - викликає жаль", - заявила представниця НАТО.

У п'ятницю стало відомо, що турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни.

Вашингтон запровадив санкції проти Анкари

Контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-400 вартістю в 2,5 мільярда доларів РФ і Туреччина підписали в 2017 році. Зенітно-ракетні системи були передані Анкарі в повному обсязі в 2019 році. Ця угода серйозно ускладнила відносини Туреччини і США.

У відповідь на дії Анкари Вашингтон виключив Туреччину з числа партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.

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Напередодні прессекретарка Держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що Туреччину чекають "серйозні наслідки", якщо інформація про запуск С-400 підтвердиться.

 

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