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Війська протиповітряної оборони (Війська ППО)

Війська ППО - рід сухопутних військ, призначений для захисту від повітряних ударів противника. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ППО".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard?

Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard? 16.04.2022

Дедалі більше німецьких політиків і пересічних жителів Німеччини вимагають від уряду ФРН почати поставки українській армії важкого озброєння.
Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони

Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони 08.04.2022

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, який перебуває з візитом у Києві, підтвердив передачу Україні системи С-300.
Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів

Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів 16.03.2022

Президент США Джо Байден погодив виділення Україні зброї на 800 мільйонів доларів. Він повідомив, скільки та яких озброєнь Вашингтон передасть Україні для захисту від російської агресії.
У США і НАТО думають над посиленням ППО України

У США і НАТО думають над посиленням ППО України 15.03.2022

Сполучені Штати та інші країни НАТО роздумують над тим, як забезпечити потреби України у протиповітряній обороні, заявила постпред США при НАТО. Вона знову виключила створення безпольотної зони.

СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО

СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО 21.12.2021

У СБУ заявили, що колишній військовий збирав інформацію щодо організації системи управління військами ППО. Водночас підозру ексвійськовому ще не пред'явили.

Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр оборони Таран

Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр оборони Таран 13.10.2021

Україні бракує нових зразків засобів протиповітряної та протиракетної оборони, повідомив глава оборонного відомства Андрій Таран. Він очікує їх від США.
В Україні заявили про посилення системи ППО на північному напрямку

В Україні заявили про посилення системи ППО на північному напрямку 18.09.2021

У рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку, повідомили в міноборони України.

ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео)

ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео) 09.09.2021

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?

ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони

ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони 09.09.2021

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має створити власну систему протиракетної оборони. Однак експерти закликають дивитися на оборонні потреби реалістично.

Протиракетна оборона: коли буде українська ПРО і якою буде участь США (08.09.2021) 08.09.2021

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками

Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками 16.08.2021

Багато афганських військових літаками та пішки втекли до Узбекистану та Таджикистану. При спробі перетину кордону один афганський літак збили узбецькі сили ППО.
Віцепрем'єр України у США виступив за розгортання американських підрозділів ППО в Україні

Віцепрем'єр України у США виступив за розгортання американських підрозділів ППО в Україні 10.08.2021

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков запевняє, що українське законодавство дозволяє розгортання в Україні американських підрозділів сил протиповітряної оборони.

На тлі навчань Sea Breeze Росія провела власні маневри в Криму

На тлі навчань Sea Breeze Росія провела власні маневри в Криму 29.06.2021

У перевірці бойової авіації і ППО, влаштованій Росією в анексованому Криму, було задіяно близько 20 літаків і вертольотів, а також дивізіони комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир".
З Росії до України: суд показав шлях Бука, який збив Boeing

З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing 10.06.2021

У Гаазькому суді у справі про збитий Boeing показали, як сепаратисти отримали систему ППО з Росії, за допомогою якої над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.
Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ

Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ 25.04.2021

Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування, пише FAS. Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні.
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