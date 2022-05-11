Війська протиповітряної оборони (Війська ППО)

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Війська ППО - рід сухопутних військ, призначений для захисту від повітряних ударів противника. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ППО".
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Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?