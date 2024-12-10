РФ поцілила по клініці та кафе у Запоріжжі: є жертви

Російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок чого є загиблі та поренені.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок удару армії РФ, який було завдано близько 15:00 по середмістю Запоріжжя, зазнали руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. "Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців. Під завалами перебувають люди. Триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.



За останньою інформацією, загинуло двоє людей, а одну людину запорізькі лікарі змогли реанімувати, якого під час пошукової операції було визнано загиблим, заявив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. "16 людей доставлено до лікарень (9 жінок, 7 чоловіків), більшість у вкрай тяжкому стані. Щонайменше 6 осіб залишаються під завалами. З деякими з них є контакт", - написав він уTelegram .

За його словами, для розбору завалів знадобиться ще 5-7 годин.

Зеленський: Світ має достатньо систем ППО

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості української ППО. "Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо "Петріотів", і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя. Питання тільки в політичних рішеннях", - написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що рішення за американською адміністрацією, лідерами у Європі та іншими партнерами у світі. "Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор", - додав він.