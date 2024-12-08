Україна під час нічної атаки збила 28 з 74 російських дронів

РФ у ніч на 8 грудня атакувала Україну 74-ма "шахедами" та БпЛА інших типів. Повідомляється про збиття 28 дронів у 8 областях, а інші були локаційно втрачені.

Російська Федерація у ніч на неділю, 8 грудня, атакувала Україну 74-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), станом на 8:30 неділі було збито 28 ворожих дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а ще 46 безпілотників були локаційно втрачені.

Також повідомляється, що через падіння збитого "шахеда" у Кам'янському Дніпропетровської області були пошкоджені будинки та майно громадян.

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Нагадаємо, що 6 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу Силам оборони України першої партії з кількох десятків одиниць ракет-дронів українського виробництва "Пекло".