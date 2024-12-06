Росія атакувала 53 дронами, понад десяток збили в Києві

Росія атакувала 53 дронами, понад десяток збили в Києві6 грудня 2024 р.
У ніч на п'ятницю, 6 грудня, Росія атакувала Україну 53-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками інших типів.
Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, станом на 7-му ранку 32 БпЛА збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях, 16 були локаційно втрачені, а два полетіли в напрямку Білорусі.
Київ атакували понад десяток дронів
За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), столицю атакували понад десятком дронів, які заходили хвилями і з різних напрямків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на проїжджій частині у Голосіївському районі. Загорянь, пошкоджень будівель чи постраждалих немає.
Як повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок падіння уламків збитих дронів у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків, гаражне приміщення та господарська будівля.
Влада інших регіонів не звітувала про наслідки атаки.