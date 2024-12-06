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Росія атакувала 53 дронами, понад десяток збили в Києві

Дмитро Шварц
6 грудня 2024 р.

РФ атакувала вночі Україну 53-ма "шахедами" та безпілотниками інших типів. Понад десяток з них були націлені на столицю.

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ППО збиває дрон над Києвом, листопад 2024 року
Архівне фото роботи ППО в КиєвіФото: Gleb Garanich/REUTERS

У ніч на п'ятницю, 6 грудня, Росія атакувала Україну 53-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, станом на 7-му ранку 32 БпЛА збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях, 16 були локаційно втрачені, а два полетіли в напрямку Білорусі.

Київ атакували понад десяток дронів

За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), столицю атакували понад десятком дронів, які заходили хвилями і з різних напрямків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на проїжджій частині у Голосіївському районі. Загорянь, пошкоджень будівель чи постраждалих немає.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок падіння уламків збитих дронів у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків, гаражне приміщення та господарська будівля.

Влада інших регіонів не звітувала про наслідки атаки.

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