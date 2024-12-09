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Атака РФ: ППО України збила дві ракети та 18 з 37 дронів

Дмитро Шварц
9 грудня 2024 р.

РФ у ніч на 9 грудня атакувала Україну двома ракетами, а також 37-ма "шахедами" та БпЛА інших типів. Повідомляється про збиття обох ракет та 18 дронів у 9 областях, ще 18 безпілотників були локаційно втрачені.

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Збиття дрона Shahed у Києві, вересень 2024 року
Російські ракети та дрони збивали у дев'яти областях УкраїниФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Російська Федерація у ніч на понеділок, 9 грудня, атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 37-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), станом на 8:00 понеділка було збито обидві ракети та 18 російських БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. Окрім цього, 18 безпілотників були локаційно втрачені, а один все ще перебував в повітрі.

Повітряні сили повідомили також про те, що через падіння збитих ворожих дронів у Вінницькій області було пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

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Нагадаємо, що в ніч на 8 грудня РФ атакувала Україну 74-ма ударними дронами "Shahed" та безпілотниками інших типів, з яких було збито 28, а ще 46 БпЛА були локаційно втрачені.

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