Російські КАБи: в чому небезпека і яка відповідь ЗСУ

Ніколас Конноллі

16.05.2024 16 травня 2024 р.

Росія все частіше застосовує керовані авіаційні бомби у війні проти України. Під постійною загрозою всі прикордонні області та ті, що межують з окупованими територіями. В чому небезпека таких бомб і що про них кажуть українські військові?