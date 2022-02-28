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КонфліктиУкраїна

Російські КАБи: в чому небезпека і яка відповідь ЗСУ

Ніколас Конноллі
16 травня 2024 р.

Росія все частіше застосовує керовані авіаційні бомби у війні проти України. Під постійною загрозою всі прикордонні області та ті, що межують з окупованими територіями. В чому небезпека таких бомб і що про них кажуть українські військові? 

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