Російські КАБи: в чому небезпека і яка відповідь ЗСУ

КонфліктиУкраїнаРосійські КАБи: в чому небезпека і яка відповідь ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНіколас Конноллі16.05.202416 травня 2024 р.Росія все частіше застосовує керовані авіаційні бомби у війні проти України. Під постійною загрозою всі прикордонні області та ті, що межують з окупованими територіями. В чому небезпека таких бомб і що про них кажуть українські військові? https://p.dw.com/p/4fryfРеклама