Україна просить у союзників 20 систем ППО - Сибіга

Київ передав запит на 20 систем ППО партнерам, які мають в арсеналах ЗРК NASAMS, IRIS-T і Hawk, повідомив очільник МЗС України після дводенної зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі.

Україна хоче отримати від партнерів додатково 20 систем протиповітряної оборони (ППО), зокрема для захисту об'єктів інфраструктури атомної енергетики, й надіслала їм відповідний запит. Таку заяву зробив у середу, 4 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після дводенної зустрічі глав МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Брюсселі та після засідання Ради Україна-НАТО.

За словами українського урядовця, під час його розмов з колегами він розповів про наслідки російських атак, зокрема про небезпечні удари військ РФ по підстанціях та інших об'єктах, які є частиною інфраструктури атомної енергетики України.

"Це велика небезпека й великий ризик, і не лише для нашої країни. Тут відстані не допоможуть. Атакуючи ці об’єкти, Росія провокує великий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Тому наш запит був чітким і зрозумілим - надати додатково 20 систем для захисту таких конкретних об’єктів. Я говорю зараз про системи NASAMS, IRIS-T та Hawk", - зазначив Сибіга, якого цитує "Укрінформ" .

Посадовець додав, що українська сторона вже передала відповідний список такого обладнання країнам, у яких є ці протиповітряні системи.

Нагадаємо, під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) Володимир Зеленський теж обговорював з ним можливості подальшого посилення протиповітряної оборони України.

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