  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Україна просить у союзників 20 систем ППО - Сибіга

Валерій Сааков
4 грудня 2024 р.

Київ передав запит на 20 систем ППО партнерам, які мають в арсеналах ЗРК NASAMS, IRIS-T і Hawk, повідомив очільник МЗС України після дводенної зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі.

https://p.dw.com/p/4nkiv
Пускова ЗРК NASAMS
Пускова ЗРК NASAMS (ілюстративне фото)Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Україна хоче отримати від партнерів додатково 20 систем протиповітряної оборони (ППО), зокрема для захисту об'єктів інфраструктури атомної енергетики, й надіслала їм відповідний запит. Таку заяву зробив у середу, 4 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після дводенної зустрічі глав МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Брюсселі та після засідання Ради Україна-НАТО

За словами українського урядовця, під час його розмов з колегами він розповів про наслідки російських атак, зокрема про небезпечні удари військ РФ по підстанціях та інших об'єктах, які є частиною інфраструктури атомної енергетики України.

"Це велика небезпека й великий ризик, і не лише для нашої країни. Тут відстані не допоможуть. Атакуючи ці об’єкти, Росія провокує великий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Тому наш запит був чітким і зрозумілим - надати додатково 20 систем для захисту таких конкретних об’єктів. Я говорю зараз про системи NASAMS, IRIS-T та Hawk", - зазначив Сибіга, якого цитує "Укрінформ".

Посадовець додав, що українська сторона вже передала відповідний список такого обладнання країнам, у яких є ці протиповітряні системи. 

Нагадаємо, під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) Володимир Зеленський теж обговорював з ним можливості подальшого посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також: Як Захід захищає українське небо: від ПЗРК до Patriot і F-16

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Артилерія на озброєнні ЗСУ: які системи надає Захід? Фотогалерея

Артилерія відіграє ключову роль під час бойових дій у війні Росії проти України. Які артилерійські системи Києву надає Захід? Добірка у фотогалереї DW.
28 жовтня 2024 р.
Винищувач F-16

Зеленський: Україні буде недостатньо F-16, що передадуть до кінця року

Зеленський: Україні буде недостатньо F-16, що передадуть до кінця року

Щоб боротися на одному рівні з російським повітряним флотом, Україні буде замало тих винищувачів F-16, які західні партнери передадуть до кінця року, зазначив український президент Володимир Зеленський.
Конфлікти15 липня 2024 р.
Частина однієї з наданих Німеччиною Україні батарей Patriot

Якою західною зброєю Україна битиме по Росії

Якою західною зброєю Україна битиме по Росії

Німеччина, США і низка інших західних партнерів погодили використання наданої Україні зброї по цілях у Росії. Що це дасть на практиці і яка зброя має ключове значення?
Політика5 червня 2024 р.
Більше публікацій