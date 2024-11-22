Що кажуть у ФРН про удар Росії по Україні ракетою "Орешник"

Канцлер Німеччини каже про "жахливу ескалацію" війни Росії проти України, аналітики - про чергове брязкання ядерною зброєю та політичний сигнал Заходу. Військові експерти сумніваються в ефективності нової ракети.

На відміну від канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), який назвав застосування Росією у війні проти України експериментальної гіперзвукової ракети середньої дальності "Орешник" "жахливою ескалацією", німецькі ЗМІ та військові аналітики спокійніше поставилися до цього факту. Так, газета Tagesspiegel цитує колишнього посла України в США Валерія Чалого, який вважає, що Москва просто не бачить іншого способу відреагувати на удари ЗСУ по цілях на території самої Росії американськими та британськими ракетами малої дальності.

"Путін демонструє силу"

"Про те, наскільки небезпечна ця війна, свідчить остання її ескалація", - заявив у п'ятницю, 22 листопада, Олаф Шольц. Те саме, за його словами, стосується участі північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії і тих, хто "гинуть в ім'я імперської мрії Путіна".

При цьому канцлер вчергове підтвердив свою відмову постачати Україні крилаті ракети TAURUS і надавати Києву дозвіл використовувати німецьке озброєння для ударів по цілях на території Росії. "Тільки з СДПН, - заявив Шольц на зустрічі з політиками своєї партії, - у цьому скрутному питанні може бути поєднання розсудливості з чіткою підтримкою України".

Газета Berliner Morgenpost пише у зв'язку з цим: "Демонстрація сили, вже вдруге за кілька днів. Щойно він (Путін. - Ред.) зробив більш небезпечною доктрину застосування Росією ядерної зброї. Поріг знижується. Той, хто підтримує Україну, ризикує світовою війною. Такий меседж".

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Скільки таких ракет може бути у Росії

Автор цього видання, скоріше, згоден з Валерієм Чалим, який назвав запуск "Орешника" по суті справи "психологічною операцією", оскільки, зазначає колишній посол у США, з військової точки зору застосування такої ракети без її оснащення ядерною боєголовкою не має сенсу через її велику дальність і неточність.

Російські міжконтинентальні балістичні ракети на параді у Москві, 2020 рік Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

А Berliner Morgenpost додає, що і за словами самого Путіна, і за оцінками західних експертів, йдеться про експериментальну ракету: "Це зброя, чисельність якої може становити лише кілька одиниць. Крім того, її застосування є надто дорогим методом ведення війни".

"Росія намагається шляхом застосування такої ракети привернути загальну увагу, - пише щодо цього газета Frankfurter Rundschau. - Але в цьому конфлікті такі ракети не відіграватимуть вирішальної ролі".

На що здатна українська ППО

Німецький військовий експерт Фабіан Гофманн (Fabian Hoffmann) з університету в Осло, що спеціалізується на ракетних технологіях, також вважає, що суто військове значення застосування "Орешника" було невеликим. У Росії для ураження таких цілей, як у Дніпрі, є ефективніша і дешевша зброя, каже він.

"У цій атаці, - вважає Гофманн, - йшлося переважно про політичний сигнал Заходу, Європі й американцям, покликаний показати, що така система озброєнь, яка була застосована в неядерному виконанні, може бути завтра або післязавтра оснащена ядерними боєголовками". І це, додає експерт, не що інше, як "брязкання ядерною зброєю", що Кремль робить уже протягом кількох років, щоб змусити Захід відмовитися від подальшої підтримки України.

Щодо можливостей української ППО збивати ракети типу "Орешника", то Фабіан Гофманн висловлюється обережно. Американські системи Patriot, які є на озброєнні ЗСУ, за його словами, оптимізовані на перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності, тобто, теоретично, можуть збивати й такі, як "Орешник". Разом з тим, продовжує експерт, кут атаки і - головне - швидкість її польоту вища, ніж, наприклад, у "Кинджала", який також є ракетою середньої дальності, вразливою до системи ППО Patriot.

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Аналітик: заява Путіна - пропаганда

Гофманн визнає, що "Орешник" підвищує російський потенціал ракетної загрози для України, але, як і інші західні експерти, виходить із того, що арсенал таких ракет у Росії дуже обмежений, а сама ракета є модифікацією старої РС-26 "Рубіж". "Російські промислові потужності настільки завантажені, - пояснює він, - що Росія навряд чи зможе розробляти і виробляти у великій кількості нові ракетні системи".

Франк Умбах Фото: privat

Експерт з безпеки та фахівець з питань Росії з Університету Бонна Франк Умбах (Frank Umbach) своєю чергою нагадує, що Росія вже має гіперзвукові ракети, зокрема "Кинджал", які вона вже застосовувала у війні проти України. І українці навчилися їх збивати. Тож заяви Путіна про невразливість "Орешника" Умбах вважає пропагандою, якій не варто довіряти.

Водночас він звертає увагу на ту обставину, що ракети "Орешник", власне, розраховані на оснащення ядерними боєголовками і таким чином є частиною російського стратегічного потенціалу. "Тому можливості Москви використовувати ці ракети для ведення конвенційної війни дуже обмежені, адже вони є свого роду останнім арсеналом, який створений для військового залякування США та інших країн, які мають ядерну зброю", - констатує Умбах.