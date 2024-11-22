Рада Україна-НАТО обговорить удар "Орешником" (оновлено)

В Брюсселі відбудеться екстрена зустріч Ради Україна-НАТО, на якій обговорюватиметься використання Росією нової ракети середньої дальності для удару по Дніпру. Зустріч відбудеться 26 листопада.

Північноатлантичний альянс проведе екстрену зустріч з Україною в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 26 листопада. "Західний військовий альянс підтвердив, що Рада Україна-НАТО, до якої входять посли країн-членів НАТО та їхній український колега, збереться на прохання Києва, але не повідомив жодних подробиць щодо теми обговорення", - повідомило у п'ятницю, 22 листопада, агентство Reuters з посиланням на джерело в НАТО.

Темою обговорення буде застосування Росією по території України нової балістичної ракети, уточнює кореспондентка DW в Брюсселі. Засідання відбудеться на рівні послів і, ймовірно, буде включення спікера з Києва онлайн, але кого саме - наразі не відомо.

Удар по Дніпру експериментальною балістичною ракетою

21 листопада Росія вперше запустила по Україні новітню балістичну ракету.

Президент РФ Володимир Путін заявив у відеозверненні, що удару нібито завдавали по ракетному підприємству в Дніпрі новою "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник", і назвав пуск "успішним випробуванням". За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

У міністерстві оборони США кажуть, що Росія вдарила експериментальною ракетою середньої дальності, створеною на основі моделі міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубеж".

У відкритому доступі про "Орешник" чи "Кедр" немає жодної інформації.

Читайте також: Зеленський про удар МБР по Дніпру: Путін використовує Україну як полігон