РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістикою

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістикою, аеробалістичним "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами. Збити вдалося шість ракет Х-101.

Російські війська зранку четверга, 21 листопада, вперше застосували для удару по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), її випустили з Астраханської області РФ по Дніпру.

Також російська армія запустила по місту аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (з Тамбовської області РФ із винищувача МіГ-31К) і сім крилатих ракет Х-101 (з Волгоградської області зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС). Під прицілом були підприємства та критична інфраструктура Дніпра.

Внаслідок протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили шість ракет Х-101. "По інших ракетах - без суттєвих наслідків", - ідеться в повідомленні.

Чутки про "ядерну" МБР "Рубеж"

Напередодні у Києві призупинила роботу низка іноземних посольств - США, Італії, Греції та Іспанії - через "конкретну інформацію" про загрозу "значної повітряної атаки".

Повідомлення посольств з'явилися на тлі оновлення Росією ядерної доктрини - після дозволу ЗСУ від США використовувати американські ракети ATACMS для ударів вглиб РФ. За оновленою стратегією, Росія сприйматиме "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної, як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме можливість ядерної відповіді".

У мережі ширилась інформація про підготовку Росією удару МБР РС-26 "Рубеж" по Україні з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ. Ця ракета призначена для доставки ядерних боєголовок. Вона може бити на відстань до шести тисяч кілометрів, а маса її бойової частини сягає 1200 кілограмів, що еквівалентно майже трьом балістичним ракетам "Іскандер-М".

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