РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістикою

РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістикою21 листопада 2024 р.
Російські війська зранку четверга, 21 листопада, вперше застосували для удару по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).
Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), її випустили з Астраханської області РФ по Дніпру.
Також російська армія запустила по місту аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (з Тамбовської області РФ із винищувача МіГ-31К) і сім крилатих ракет Х-101 (з Волгоградської області зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС). Під прицілом були підприємства та критична інфраструктура Дніпра.
Внаслідок протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили шість ракет Х-101. "По інших ракетах - без суттєвих наслідків", - ідеться в повідомленні.
Чутки про "ядерну" МБР "Рубеж"
Напередодні у Києві призупинила роботу низка іноземних посольств - США, Італії, Греції та Іспанії - через "конкретну інформацію" про загрозу "значної повітряної атаки".
Повідомлення посольств з'явилися на тлі оновлення Росією ядерної доктрини - після дозволу ЗСУ від США використовувати американські ракети ATACMS для ударів вглиб РФ. За оновленою стратегією, Росія сприйматиме "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної, як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме можливість ядерної відповіді".
У мережі ширилась інформація про підготовку Росією удару МБР РС-26 "Рубеж" по Україні з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ. Ця ракета призначена для доставки ядерних боєголовок. Вона може бити на відстань до шести тисяч кілометрів, а маса її бойової частини сягає 1200 кілограмів, що еквівалентно майже трьом балістичним ракетам "Іскандер-М".
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