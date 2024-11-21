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Зеленський: Путін використовує Україну як полігон

Дмитро Шварц
21 листопада 2024 р.

Президент України прокоментував ранковий удар Росії по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. "Божевільний сусід вкотре показав, який він насправді", - заявив він у відеозверненні.

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Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, 16 жовтня 2024 року
За словами Зеленського "божевільний сусід вкотре показав, який він насправді"Фото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Президент Росії Володимир Путін використовує Україну як полігон для випробування нової зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у четвер, 21 листопада.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - заявив Зеленський.

Таким чином президент прокоментував ранковий удар РФ по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. "Наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї", - додав він.

Також, за словами Зеленського, "Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук". "І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла - стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну - гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - додав він.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи.

МЗС: Удар доводить, що РФ не прагне миру

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X у четвер також повідомив, що Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку РФ випустила по Дніпру, і "яка мала всі льотні  характеристики МБР".

"Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", - наголосив він.

Повідомлення про "ядерну" МБР "Рубеж"

Напередодні у Києві призупинила роботу низка іноземних посольств - США, Італії, Греції та Іспанії - через "конкретну інформацію" про загрозу "значної повітряної атаки".

Повідомлення посольств з'явилися на тлі оновлення Росією ядерної доктрини - після дозволу ЗСУ від США використовувати американські ракети ATACMS для ударів вглиб РФ. За оновленою стратегією, РФ сприйматиме "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної, як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме можливість ядерної відповіді".

У мережі ширилась інформація про підготовку Росією удару МБР РС-26 "Рубеж" по Україні з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ. Ця ракета призначена для доставки ядерних боєголовок. Вона може бити на відстань до шести тисяч кілометрів, а маса її бойової частини сягає 1200 кілограмів, що еквівалентно майже трьом балістичним ракетам "Іскандер-М".

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