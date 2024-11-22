США: "Орешник" - експериментальна ракета на базі МБР "Рубеж"

У Пентагоні кажуть, що Росія вдарила по Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, створеною на основі моделі міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубеж".

Сполучені Штати Америки підтвердили заяву Росії про те, що та вперше атакувала Україну експериментальною балістичною ракетою середньої дальності.

Президент РФ Володимир Путін заявив ввечері 21 листопада, що по ракетному заводу в Дніпрі ударили новітньою балістичною ракетою "Орешник" у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

У міністерстві оборони США в ніч на п'ятницю, 22 листопада, розповіли, що ця балістична ракета середньої дальності (БРСД) була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-26 "Рубеж".

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, дані України про те, що удару завдали МБР були початковою оцінкою, проте після детальнішого вивчення вдалося встановити, що це була БРСД.

"БРСД і МБР можуть мати схожі траєкторії польоту… Вони можуть нести велике навантаження, але головна відмінність полягає в дальності польоту та стратегічному призначенні", - пояснила Сінгх.

Перше застосування подібної ракети на полі бою

Вона додала, що ракета такого типу "може бути модифікована для того, щоб нести різні типи звичайних або ядерних боєголовок".

"Експериментальність цієї зброї полягає в тому, що вона вперше була застосована на полі бою", - зазначила представниця Пентагону.

"Звісно, викликає занепокоєння, що вони застосовують її на полі бою. Але Україна витримала незліченну кількість атак з боку Росії, включаючи ракети зі значно більшими боєголовками, ніж ця зброя. Отже, ми продовжуватимемо підтримувати Україну тим, що їй потрібно", - наголосила Сінгх.

США були поінформовані про запуск Росією ракети

Заступниця речника Пентагону також розповіла, що США були поінформовані незадовго до запуску "через канали зменшення ядерних ризиків".

Цю ж інформацію на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр: "Останніми днями ми інформували Україну та наших близьких союзників, партнерів, щоб допомогти їм підготуватися".

При цьому вона наголосила, що США "не бачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".

В адміністрації президента США Джо Байдена пообіцяли продовжувати надавати безпекову допомогу Україні.