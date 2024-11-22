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Удар "Орешником" по Дніпру був "жахливою ескалацією" - Шольц

Дмитро Шварц
22 листопада 2024 р.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, розгортання нової зброї показало, "наскільки небезпечною є ця війна".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
За словами Шольца, розгортання нової зброї показало, "наскільки небезпечною є ця війна"Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Використання Росією експериментальної ракети для удару по Дніпру 21 листопада стало "жахливою ескалацією" у війні РФ проти України. Про це у п'ятницю, 22 листопада, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), повідомляє агенція AFP.

За словами Шольца, розгортання нової зброї показало, "наскільки небезпечною є ця війна". "Те, що Путін тепер також використав ракету середньої дальності для удару по українській території, є жахливою ескалацією", - сказав він.

Для Німеччини, як для одного з найбільших прибічників України, важливо працювати з союзниками, "щоб робити те, що запобіжить ескалації цієї війни до війни між Росією і НАТО", сказав канцлер.

Шольц наголосив, що важливо дотримуватися балансу між "розсудливістю і чіткою підтримкою України". 

Читайте також: США: Випущений по Дніпру "Орешник" - експериментальна ракета на базі МБР "Рубеж"

Використання Україною протипіхотних мін "викликає жаль" - МЗС ФРН

Водночас в міністерстві закордонних справ Німеччини заявивли, що рішення України використовувати американські протипіхотні міни "викликає жаль". Таку заяву зробив речник МЗС ФРН після того, як президент США Джо Байден схвалив надання таких мін Києву.

"Викликає жаль, що Україна відчуває потребу вдаватися до таких кроків, оскільки ця війна триває", - сказав речник МЗС ФРН, якого цитує Reuters.

Німеччина та Україна є підписантами Оттавської конвенції про заборону використання та передачі протипіхотних мін, тоді як Сполучені Штати її не підписували.

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