Зеленський: Путін визнав, що зробив другий крок до ескалації

Президент РФ Володимир Путін своєю заявою про нову балістичну ракету, яка була використана для удару по Дніпру, "визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації", заявив увечері у четвер, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський.

"Путін ударив по нашому місту Дніпру - одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я наголошую: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України - контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", - сказав Зеленський.

Зеленськи: Це черговий доказ, що миру Росія точно не хоче

Президент України наголосив, що до таких кроків Путін вдався, ігноруючи всі країни, які закликають його не розширювати війну. "Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації", - наголосив він.

Читайте також: Зеленський про удар МБР по Дніпру: Путін використовує Україну як полігон

За словами Зеленського, такими діями Путін перевіряє світову спільноту, але "зараз сильної реакції світу немає". "Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить, - резюмував Зеленський. - Потрібно, щоб Путін відчував, чого варті його хворі амбіції. Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України".

Путін назвав удар по Дніпру "успішним випробуванням" нової ракети

Нагадаємо, перед цим Путін у телевізійному зверненні заявив, що удару по Дніпру війська РФ завдали новою ракетою середньої дальності "Орешник", назвавши цей удар "успішним випробуванням". Він стверджує, що російські сили нібито уразили "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" об'єкт оборонно-промислового комплексу в Дніпрі.

Також він заявив, що Росія буде "заздалегідь пропонувати мирним мешканцям, а також громадянам дружніх країн, які перебувають там, залишити небезпечні зони", обираючи цілі для подальших ударів по Україні такими системами, як "Орешник". Такий намір він аргументував тим, що сучасні засоби ППО нібито не здатні перехопити ракети "Орешник".