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США схвалили постачання Україні протипіхотних мін

Анастасія Шепелева
20 листопада 2024 р.

За даними американських ЗМІ, Байден погодив передачу ЗСУ протипіхотних мін для уповільнення російського наступу, а Пентагон підготував нову партію зброї на 275 мільйонів доларів.

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Попередження про мінну небезпеку в Україні
Попередження про мінну небезпекуФото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, повідомило 19 листопада американське видання The Washington Post (WP) із посиланням на двох анонімних чиновників.

За словами співрозмовників, застосування цих боєприпасів обмежене українською територією. Міни, які передадуть для Збройних сил України (ЗСУ), з плином часу самознищуються або втрачають заряд батареї, стаючи неактивними, що знижує загрозу для цивільних.

Постачання цих боєприпасів у міністерстві оборони США вважають одним із найефективніших кроків зі стримування наступу російської армії. Джерела видання кажуть, що США вкрай стурбовані російськими ударами по українських позиціях на фронті останніми тижнями, тому вбачають нагальну необхідність уповільнити наступ РФ.

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США передадуть Україні нову партію зброї на $275 млн

Крім того, за даними джерел американського інформаційного агентства Associated Press, Пентагон виділить Україні новий пакет військової допомоги вартістю 275 мільйонів доларів.

Очікується, що до нього увійдуть зокрема реактивні артилерійські системи HIMARS і боєприпаси до переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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