МЗС України: Чим далі битимуть ЗСУ, тим коротшою буде війна

Міністр Андрій Сибіга прокоментував на засіданні Радбезу ООН, присвяченому тисячі днів війни Росії проти України, зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї.

Зняття США заборони на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів углиб Росії може змінити ситуацію: чим далі битимуть Збройні сили України (ЗСУ), тим коротшою буде війна, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомила державна агенція "Укрінформ" в ніч на вівторок, 19 листопада, таку думку міністр висловив перед засіданням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, приуроченому до тисячі днів повномасштабної війни Росії проти України.

Сибіга наголосив на законному праві України завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, що "врятує життя наших цивільних осіб, і це може мати дуже позитивний вплив на ситуацію на полі бою".

Британія не коментує зняття заборони на удари по РФ

Тим часом міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі, який головував на засіданні, відмовився коментувати дозвіл Україні завдавати по території РФ ударів далекобійними ракетами.

"Я не хочу відповідати на запитання про використання ракет далекого радіусу дії, тому що це ставить під загрозу оперативну безпеку і може зіграти тільки на руку Путіну, а я не робитиму нічого, щоб зіграти на руку Путіну", - сказав він на брифінгу з Сибігою.

Раніше французьке видання Le Figaro написало, що після позитивного рішення президента США Джо Байдена Франція та Британія зняли з ЗСУ заборону на удари вглиб РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow.

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