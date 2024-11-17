ЗМІ: Байден зняв обмеження для ударів України по Росії

Reuters та NYT з посиланням на джерела повідомили про дозвіл президента США Джо Байдена Києву бити вглиб Росії американськими ракетами.

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла обмеження, які стояли на заваді Україні у використанні наданої Вашингтоном зброї для нанесення ударів вглиб території Росії. Про це у неділю, 17 листопада, повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі. Наголошується, що це рішення є значною зміною політики США щодо війни Росії проти України.

За даними джерел Reuters, Україна планує завдати перші далекобійні удари углиб Росії найближчими днями. Деталі не розкриваються з міркувань безпеки.

Офіційно Білий дім відмовився від коментарів, додає Reuters.

За даними The New York Times, Байден дозволив українським військовим використати для удару по території Росії далекобійні ракети ATACMS. За словами джерел видання, зброя, ймовірно, буде спершу використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

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Дозвіл на використання українцями ракет великої дальності ATACMS став відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північнокорейські війська, заявили посадовці у розмові з NYT.

Краща переговорна позиція України

Як додає Reuters, деякі американські чиновники висловили скептицизм щодо того, що дозвіл Байдена змінить загальну траєкторію війни. Однак це рішення може допомогти Україні під час наступу військ РФ, і, можливо, поставить Київ у кращу переговорну позицію, коли і якщо переговори про припинення вогню відбудуться.

Поки неясно, чи скасує новообраний президент США Дональд Трамп рішення Байдена, коли вступить на посаду. Трамп давно критикує масштаби американської фінансової та військової допомоги Україні і пообіцяв швидко закінчити війну, не пояснюючи, як саме.

Росія ж попереджала, що розглядатиме крок щодо послаблення обмежень на використання Україною американської зброї як серйозну ескалацію.