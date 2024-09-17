Удари вглиб РФ: США не мають оголошень щодо зміни політики

Британія сама не дозволить Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території вглибині Росії, оскільки ті мають американські системи наведення, пише The Times. США не мають новин з цього приводу, кажуть в Держдепі.

У Вашингтоні після зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера не готові оголосити будь-які зміни своєї політики щодо дозволу Україні завдавати ударів західною зброєю вглиб території Росії, сказав журналістам речник Державного департаменту Метью Міллер.

"У мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці", - зазначив він на брифінгу ввечері 16 вересня. "Ми продовжимо обговорювати з нашими українськими партнерами найкращі способи надання їм підтримки, щоб вони могли виграти цю війну. Ми завжди обговорюємо з українцями, що їм необхідно, і як ми можемо надати їм найкращу підтримку", - додав він.

Речник також послався на слова держсекретаря Ентоні Блінкена, який неодноразово повторював, що США готові "адаптувати та коригувати цю політику за необхідності", щоб це мало "стратегічний сенс". При цьому Міллер не відповів на запитання, чи може змінитися політика щодо ударів. "У мене немає жодних оголошень сьогодні з цього приводу", - сказав він.

Британія очікує на згоду США - The Times

Тим часом британське видання The Times пише, що Великобританія самостійно не дозволить Україні бити своїми ракетами Storm Shadow по цілях на території вглибині Росії, оскільки ті мають американські системи наведення.

При цьому джерела видання кажуть, що влада Британії розраховує, що США дадуть згоду на це на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, хоча в адміністрації Байдена досі існують розбіжності з цього питання.

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Столтенберг: На війні немає безризикових варіантів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю британському радіо LBC привітав переговори Британії зі США щодо зняття обмежень для Збройних сил України (ЗСУ) на використання західних далекобійних ракет для ударів по території вглибині РФ.

"У нас повномасштабна війна в Європі, розв'язана Москвою. На війні немає варіантів, які б не були ризикованими. Але я, як і раніше, вважаю, що найбільшим ризиком для нас буде перемога Путіна", - зауважив генсек.