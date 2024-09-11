Блінкену та Леммі у Києві передали "далекобійні" запити

Прохання влади України про зняття обмежень на удари західною зброєю по цілях глибоко всередині РФ тепер обговорять президент США Джо Байден і прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, 13 вересня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв у середу, 11 вересня, швидко опрацювати запити української влади щодо пом'якшення обмежень на західну зброю, здатну завдавати ударів глибоко всередині Росії.

"Ми працюємо в терміновому порядку, щоб продовжувати гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно для ефективного захисту", - сказав Блінкен на пресконференції в Києві, де він перебуває разом із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.

За його словами, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорять ці запити на зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, 13 вересня.

В Україні назвали переговори "продуктивними"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав переговори з Блінкеном і Леммі "детальними та продуктивними".

"Важливо зняти будь-які обмеження на використання американської та британської зброї проти законних військових цілей у Росії", - наголосив він на спільній пресконференції з американським і британським колегами.

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Блінкеном і Леммі також акцентував, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої партнерами.

"Всі ключові питання обговорили. Важливо, щоб українські аргументи були почуті. Це стосується і далекобійної зброї, і забезпечення бойових бригад на фронті, і загальної стратегії наближення справедливого миру", - написав він у соціальній мережі Х.

ЗМІ: дозвіл Британії вже є, а США готується

Тим часом британське видання The Guardian написало з посиланням на джерела в уряді Стармера, що рішення про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії вже ухвалене, але публічно оголошуватись поки не буде.

Минулого тижня джерела міжнародної агенції Reuters повідомили, що США близькі до надання Україні далекобійних ракет JASSM, які можуть бути встановлені зокрема на винищувачі F-16, для ударів углибині РФ, але з постачанням доведеться зачекати кілька місяців, оскільки ще вирішуються технічні питання.

Україна вже давно просить дозволу застосовувати далекобійну зброю по території Росії. 30 серпня міністр оборони Рустем Умєров передав американським високопосадовцями у Вашингтоні список цілей у глибині території РФ, які Україна хоче уражати американською зброєю, зокрема далекобійними ракетами ATACMS.