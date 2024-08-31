Умєров підтвердив передачу США списку можливих цілей у Росії

Міністр оборони в інтерв'ю CNN заявив, що під час візиту до Вашингтону передав американськими високопосадовцями список цілей у глибині території РФ, які Україна хоче вражати ракетами ATACMS.

Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічах з американськими високопосадовцями у Вашингтоні в п'ятницю, 30 серпня, передав список цілей у глибині території РФ, які Україна хоче вражати американським озброєнням, зокрема, далекобійними ракетами ATACMS.

"Ми пояснили, які можливості нам потрібні для захисту громадян від терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули... Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в межах дальності глибоких ударів", - зазначив Умеров в інтерв’ю CNN.

За словами Умєрова, Україна домагається зняття обмежень на застосування ATACMS, щоб захистити українських цивільних осіб та інфраструктуру.

"Вони вбивають наших громадян. Тому ми хочемо їх стримати, ми хочемо їх зупинити, ми не хочемо, щоб їхня авіація підходила ближче до наших кордонів, щоб бомбити міста", - зазначив він.

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Також в інтерв'ю Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане катастрофою винищувача F-16 26 серпня та загибеллю його пілота. "Я б, напевно, сказав, що це ротація, це два окремих питання. На даному етапі я б їх не пов'язував", - зазначив він, нагадавши, що триває розслідування катастрофи.

Нагадаємо, 26 серпня, видання Politico повідомило про те, що Україна передасть вищим посадовцям США перелік об'єктів на території РФ, які можуть стати цілями далекобійних ракетних ударів у разі скасування Вашингтоном відповідних обмежень на застосування американської зброї.

29 серпня верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про необхідність зняти обмеження на використання західної зброї проти російських військових цілей у глибині території РФ.