Дозвіл бити по РФ: генсек НАТО відкинув погрози Путіна

Єнс Столтенберг заявив про право України на самооборону після того як США дозволили ЗСУ наносити удари американською зброєю по цілях у Росії на кордоні з Харківською областю.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг привітав у п'ятницю, 31 травня, рішення США послабити обмеження на застосування американської зброї проти цілей на території Росії, і відкинув погрози "серйозними наслідками" з боку президента РФ Володимира Путіна.

"У цьому (погрозах Путіна. - Ред.) немає нічого нового. Так було протягом тривалого часу щоразу, коли союзники по НАТО надають підтримку Україні, Путін намагається погрожувати нам, щоб ми цього не робили", - сказав він у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі, пише агенція Reuters.

Столтеберг зауважив, що Росія сама загострила ситуацію, вторгнувшись в іншу країну. Він також наголосив, що Україна має право на самооборону, а партнери мають право допомогти їй відстояти це право. "Це не робить союзників по НАТО стороною конфлікту", - заявив Столтенберг.

Рішення США він назвав особливо актуальним у зв'язку з тим, що Росія відкрила новий фронт і атакує Харківську область з півночі. "Звичайно, Україна повинна бути в змозі завдати ударів у відповідь і захистити себе. Це частина права на самооборону", - сказав генсек.

Дозвіл ЗСУ наносити удари по РФ і погрози Путіна

Напередодні в Офісі президента України Володимира Зеленського підтвердили, що президент США Джо Байден дозволив Збройним силам України (ЗСУ) використовувати американську зброю для обмежених ударів по території Росії. Зокрема, ЗСУ можуть використовувати надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS для ударів по російських солдатах і центрах управління в регіоні, що межує з Харківщиною.

Сьогодні стало відомо, що слідом за США уряд ФРН також дав Україні дозвіл використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях в РФ.

Раніше Столтенберг неодноразово закликав країни НАТО зняти обмеження на використання зброї, що поставляється Україні, для ударів по російській території. У відповідь на це, ще до пом'якшення умов для України щодо використання зброї союзників, Путін пригрозив "серйозними наслідками"- насамперед для європейських країн.

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