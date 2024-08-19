В уряді Британії відреагували на критику Зеленського

Прихильність Кіра Стармера Україні "залишається абсолютно рішучою", але позиція щодо далекобійної зброї не змінилась, заявили в британському уряді у відповідь на критику з боку Володимира Зеленського.

Прихильність прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера Україні "залишається абсолютно рішучою", заявила його речниця в понеділок, 19 серпня, у відповідь на слова президента України Володимира Зеленського, що британська підтримка останнім часом "уповільнилась".

"Прем'єр-міністр залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України", - цитує речницю Стармера агентство AFP. Вона заявила, що британський прем'єр "висловлює своє повне захоплення хоробрістю, виявленою українськими солдатами", в тому числі в російській Курській області.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть Збройні сили України (ЗСУ) використовувати під час наступальної операції на Курську область РФ британські далекобійні ракети Storm Shadow, речниця Даунінґ-стріт сказала, що "не відбулося жодних змін у позиції Британії щодо цього конкретно".

ЗМІ: США заперечують блокування ударів Storm Shadow по РФ

Зеленський у відеозверненні 17 серпня заявив, що "протягом усього часу цієї війни ми бачили, як Британія демонструє справжнє лідерство в зброї, політиці, підтримці життя українського суспільства, але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась". "Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ", - сказав він.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна посилила тиск на Британію, щоб отримати дозвіл на використання Storm Shadow на Курщині, але та відмовилась його надати. Видання The Times написало, що дозвіл на використання цих ракет не дають США, бо це вимагатиме використання деяких систем американського виробництва. Після цього The Telegraph написав із посиланням на американські джерела, що офіційний Вашингтон не отримував таких запитів.