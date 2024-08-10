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Зеленський подякував ЗСУ за витискання війни на територію РФ

Дмитро Шварц
10 серпня 2024 р.

Президент України непрямо прокоментував наступ на російську Курську область. За словами Володимира Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про "витискання війни на територію агресора".

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Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (фото з архіву)
Сирський доповів Зеленському про "витискання війни на територію агресора" (фото - архівне)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу, 10 серпня, непрямо прокоментував наступ Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області Росії.

"Сьогодні кілька разів уже доповідав головнокомандувач (ЗСУ Олександр) Сирський - щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора", - сказав він. 

Просування ЗСУ на Курщині

Як повідомлялося, міністерство оборони РФ заявило про "спробу прориву" ЗСУ в Курську область 6 серпня. Станом на 10 серпня там визнали, що українські військові частково захопили прикордонну територію та просуваються вглиб.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), яке посилається як на повідомлення з Росії, так і на геолокаційні знімки, ЗСУ просунулись на 35 кілометрів вглиб Курщини. Таку ж цифру сьогодні озвучив правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

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