  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиСполучені Штати Америки

ЗМІ: США не дозволяють Україні бити Storm Shadow по Росії

Кирило Шестаков
17 серпня 2024 р.

Лондон хоче дозволити Києву бити углиб Росії ракетами Storm Shadow, але Вашингтон блокує цю ініціативу, пише The Times. США заявили, що умови застосування британської зброї ЗСУ є "справою Лондона та Києва".

https://p.dw.com/p/4ja2B
Ракета Storn Shadow
США заявили, що умови застосування британської зброї ЗСУ є "справою Лондона та Києва"Фото: Lewis Joly/AP/picture alliance

Сполучені Штати Америки фактично блокують ініціативу Великобританії, яка дозволяє Україні завдавати ударів углиб території Росії ракетами Storm Shadow. Про це повідомила в п'ятницю, 16 серпня, газета The Times з посиланням на джерела в уряді Сполученого Королівства. За словами одного з них, запит, відправлений до Вашингтона понад місяць тому, "застряг" в американській системі. Інший співрозмовник видання зазначає, що це "звичний процес" для Сполучених Штатів.

При цьому представник дипмісії США у Великобританії Меттью Палмер в інтерв'ю Times Radio відкинув твердження про право голосу Білого дому в цьому питанні. За його словами, умови застосування британської зброї українською армією є "справою Лондона та Києва", передає видання.

Читайте також: The Telegraph: Лондон не дозволив ЗСУ використовувати Storm Shadow на Курщині

The Times: Для ударів углиб РФ потрібна згода трьох країн НАТО

Проте, як стверджує The Times, для надання Києву свободи застосовувати британську зброю на власний розсуд потрібна згода США, Франції та ще однієї країни НАТО - якої саме, не уточнюється. При цьому заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх 15 серпня заявила, що Пентагон "побоюється ескалації" у разі далекобійних ударів по російській території.

Джерело видання в Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України відзначило, що Київ "був змушений" розпочати наступальну операцію в Курській області, оскільки не отримав від Заходу дозволу на удари по РФ далекобійною зброєю.

Storm Shadow - крилата ракета, здатна вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Цією зброєю армія України може завдавати ударів по військових базах РФ, які мають "вирішальне значення" для військових дій Росії в Україні, зазначає The Times.

Кримський міст: чи вдарить Україна далекобійною зброєю?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ракета ATACMS

Зеленський: Україна потребує дозволу США бити вглиб території РФ

Зеленський: Україна потребує дозволу США бити вглиб території РФ

Російські літаки б'ють по Україні, знаючи, що ударів західною зброєю по військових аеродромах у відповідь не буде, наголосив Зеленський. Він наполягає: заборона використання далекобійних ракет ATACMS має бути скасована.
Конфлікти2 червня 2024 р.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Пісторіус скептично оцінив круговий обмін ракет Taurus із Лондоном

Пісторіус скептично оцінив круговий обмін ракет Taurus із Лондоном

Міністр оборони ФРН Пісторіус не вважає гарною ідеєю здійснити круговий обмін ракет Taurus і Storm Shadow із Великобританією, аби посилити ЗСУ.
Конфлікти12 березня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Великобританія не дала 100% дозволу на удари Storm Shadow по РФ

Зеленський: Великобританія не дала 100% дозволу на удари Storm Shadow по РФ

Україна не отримала повного зняття обмежень на використання британських ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, попри повідомлення про протилежне, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.
Конфлікти31 травня 2024 р.