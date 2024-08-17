ЗМІ: США не дозволяють Україні бити Storm Shadow по Росії

Лондон хоче дозволити Києву бити углиб Росії ракетами Storm Shadow, але Вашингтон блокує цю ініціативу, пише The Times. США заявили, що умови застосування британської зброї ЗСУ є "справою Лондона та Києва".

Сполучені Штати Америки фактично блокують ініціативу Великобританії, яка дозволяє Україні завдавати ударів углиб території Росії ракетами Storm Shadow. Про це повідомила в п'ятницю, 16 серпня, газета The Times з посиланням на джерела в уряді Сполученого Королівства. За словами одного з них, запит, відправлений до Вашингтона понад місяць тому, "застряг" в американській системі. Інший співрозмовник видання зазначає, що це "звичний процес" для Сполучених Штатів.

При цьому представник дипмісії США у Великобританії Меттью Палмер в інтерв'ю Times Radio відкинув твердження про право голосу Білого дому в цьому питанні. За його словами, умови застосування британської зброї українською армією є "справою Лондона та Києва", передає видання.

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The Times: Для ударів углиб РФ потрібна згода трьох країн НАТО

Проте, як стверджує The Times, для надання Києву свободи застосовувати британську зброю на власний розсуд потрібна згода США, Франції та ще однієї країни НАТО - якої саме, не уточнюється. При цьому заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх 15 серпня заявила, що Пентагон "побоюється ескалації" у разі далекобійних ударів по російській території.

Джерело видання в Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України відзначило, що Київ "був змушений" розпочати наступальну операцію в Курській області, оскільки не отримав від Заходу дозволу на удари по РФ далекобійною зброєю.

Storm Shadow - крилата ракета, здатна вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Цією зброєю армія України може завдавати ударів по військових базах РФ, які мають "вирішальне значення" для військових дій Росії в Україні, зазначає The Times.