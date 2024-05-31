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Зеленський: ЗСУ мають обмеження на удари Storm Shadow по РФ

Олександр Куницький
31 травня 2024 р.

Україна не отримала повного зняття обмежень на використання британських ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, попри повідомлення про протилежне, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidency/Anadolu/picture alliance

Великобританія не повністю зняла обмеження для України щодо використання зброї великої дальності, такої як ракети Storm Shadow, для ударів по території РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian, оприлюдненому в п'ятницю, 31 травня.

"Ми піднімали це питання (щодо ударів по території РФ. - Ред.) двічі. Ми не отримали підтвердження від нього (міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона - Ред.)", - сказав Зеленський, додавши, що незважаючи на заяви про протилежне,  Великобританія не дала "100 відсотків дозволу" на це.

Зеленський припустив, що остаточне рішення Великобританії та інших країн залежить від "консенсусу" між собою, причому позиція США є вирішальною. На пресконференції в Стокгольмі у п'ятницю він припустив, що використання Україною будь-якої західної зброї для нанесення ударів по території Росії є лише питанням часу.

Зеленський: Росіяни сміються з цієї ситуації

Напередодні в Офісі президента України підтвердили, що президент США Джо Байден дозволив обмежено використовувати американську зброю "в регіоні, що межує з Харковом".

Втім Зеленський зауважив, що затримка Байдена з дозволом використання зброї проти цілей на території РФ коштувала життя мирних українців. "Повірте нам, ми маємо відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша і не остання мета. Я вважаю абсолютно нелогічним мати західну зброю та просто дивитися на вбивць, терористів, які нас вбивають з російської сторони. Мені здається, іноді вони просто сміються з цієї ситуації. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо до них дотягнутися", - сказав він.

У зв'язку з цим Зеленський закликав президента США подолати своє "одвічне занепокоєння щодо можливої ​​ядерної ескалації з Москвою".

Зеленський: Мирна угода з РФ буде "пасткою"

Крім того, в інтерв'ю Зеленський заявив, що переговори з Росією - нереалістичні. За його словами, мирна угода буде "пасткою", оскільки Путін порушить будь-яку угоду.

Також Зеленський запевнив, що має сили продовжувати боротьбу, оскільки, ставши президентом, пообіцяв бути з народом "до кінця" і захищати Конституцію. "Я точно не хотів би бути брехуном, особливо щодо своїх дітей", - сказав він.

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www.theguardian.com