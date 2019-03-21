Девід Кемерон - колишній прем'єр-міністр Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девід Кемерон".

Девід Кемерон перебував на посаді глави британського уряду з 2010 до 2016 року. Кемерон пішов у відставку після того, як британці на референдумі проголосували за вихід Великобританії з ЄС, так званий Brexit. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.