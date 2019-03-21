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Девід Кемерон

Девід Кемерон - колишній прем'єр-міністр Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девід Кемерон".

Девід Кемерон перебував на посаді глави британського уряду з 2010 до 2016 року. Кемерон пішов у відставку після того, як британці на референдумі проголосували за вихід Великобританії з ЄС, так званий Brexit. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У светрі та пішки: як спікер парламенту Великобританії від журналістів "тікав" (21.03.2019) 21.03.2019

Подивіться на спікера парламенту Великобританії - Джон Берков у розтягнутому светрі ходить пішки вулицями Лондона і намагається відбитися від журналістів, яким потрібні подробиці про скандальну відстрочку Brexit. До речі, робить він це досить витончено!
Британська прем'єрка призначила нового міністра оборони

Британська прем'єрка призначила нового міністра оборони 02.11.2017

Попередній міністр оборони Великобританії Майкл Феллон пішов з посади через сексуальний скандал. Його наступником на посаді став Гевін Вільямсон.

Коментар: Brexit всупереч серцю та розуму

Коментар: Brexit всупереч серцю та розуму 09.02.2017

Палата громад Великобританії проголосувала за Brexit, хоча більшість депутатів британського парламенту проти виходу королівства з ЄС. Тепер їм слід докласти зусиль, щоб їхня країна ще більше не віддалилась від Європи.
У Німеччині не в захваті від планів Мей

У Німеччині не в захваті від планів Мей 18.01.2017

Через півроку після референдуму про Brexіt, Тереза Мей окреслила план виходу королівства зі складу ЄС. Німецькі політики кажуть, що не дадуть "збирати вишеньки на тортику", а економіка готується до рецесії.
Девід Кемерон відмовився від депутатського мандата

Девід Кемерон відмовився від депутатського мандата 12.09.2016

Екс-прем'єр Великобританії пояснив своє рішення тим, що він не може бути рядовим депутатом і своєю присутністю в парламенті лише відволікатиме увагу від політики уряду.
Кемерон зірвав овації під час останнього виступу в парламенті (відеоцитата)

Кемерон зірвав овації під час останнього виступу в парламенті (відеоцитата) 13.07.2016

Девід Кемерон виголосив свою останню промову на посаді прем'єр-міністра Великобританії перед парламентарями і зірвав бурхливі оплески.
Тереза Мей стала прем'єр-міністеркою Великобританії

Тереза Мей стала прем'єр-міністеркою Великобританії 13.07.2016

Королева Єлизавета ІІ доручила Терезі Мей сформувати новий уряд Великобританії. Перед цим монархиня прийняла відставку Девіда Кемерона.
Королева Єлизавета ІІ прийняла відставку Кемерона з посади прем'єра

Королева Єлизавета ІІ прийняла відставку Кемерона з посади прем'єра 13.07.2016

Девід Кемерон подав у відставку. Свою заяву він вручив Єлизаветі ІІ у Букінгемському палаці. Королева задовольнила його прохання.

Кемерон зірвав овації під час останнього виступу в парламенті (13.07.2016) 13.07.2016

Британський екс-прем’єр Девід Кемерон виголосив останню промову перед парламентаріями і зірвав бурхливі оплески.
Кемерон порадив своїй наступниці вибудувати якомога тісніші відносини з ЄС

Кемерон порадив своїй наступниці вибудувати якомога тісніші відносини з ЄС 13.07.2016

У своїй останній промові в парламенті Великобританії Девід Кемерон порекомендував своїй наступниці Терезі Мей вибудовувати тісні відносини з ЄС. Це потрібно для збереження користі від торгівлі та задля безпеки.
Коментар: Швидка передача ключів на Даунінг-стріт

Коментар: Швидка передача ключів на Даунінг-стріт 13.07.2016

Раптом все відбулось швидше, ніж очікувалось. І всупереч статуту партії. Наступниця Девіда Кемерона отримає заважку спадщину, вважає Бірґіт Маас.
Кемерон на вихід, Мей на вхід: як це буде

Кемерон на вихід, Мей на вхід: як це буде 13.07.2016

Девід Кемерон у середу останні години працює як прем'єр-міністр Великобританії. Ввечері цього дня королева Єлизавета ІІ запропонує Терезі Мей сформувати новий кабінет.
Тереза Мей - нова зірка британської політики

Тереза Мей - нова зірка британської політики 13.07.2016

Нинішня міністерка внутрішніх справ Тереза Мей обійме посаду прем'єр-міністра Великобританії уже 13 липня. Її називають британською версією канцлерки Німеччини Анґели Меркель.
Місце Кемерона в історії Великобританії (відео)

Місце Кемерона в історії Великобританії (відео) 12.07.2016

Девід Кемерон пакує речі, щоб звільнити резиденцію для майбутньої прем'єрки Великобританії - Терези Мей. В історію своєї країни він увійде як ініціатор Brexit.

Девід Кемерон іде, кіт Леррі залишається (12.07.2016) 12.07.2016

Девід Кемерон пакує речі, щоб звільнити резиденцію для нової прем'єрки Великобританії Терези Мей. В історію своєї країни він увійде як ініціатор Brexit.
Тереза Мей - британська версія Меркель (відео)

Тереза Мей - британська версія Меркель (відео) 11.07.2016

Головна і єдина претендентка на посаду прем'єр-міністра Великобританії відома своєю прагматичністю, старанністю та тверезим поглядом на речі. Оглядачі називають Терезу Мей "британською версією Меркель".
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