У Зеленського формально підтвердили дозвіл США бити по РФ

У Зеленського формально підтвердили дозвіл США бити по РФ31 травня 2024 р.
Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю для обмежених ударів по території Росії "суттєво посилить" відсіч України. Як передає агенція AFP, про це у п'ятницю, 31 травня, заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.
За його словами, Україна отримала "позитивні сигнали з дипломатичних каналів щодо обмеженого використання зброї, переданої США" в регіоні, що межує з Харковом. "Це суттєво посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", - додав він.
Слова Никифорова також наводить британська газета The Guardian. В статті йдеться, що рішення Байдена дозволяє Україні використовувати надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS для ударів по російських солдатах і центрах управління. Втім Білий дім наполягає, що його політика щодо заборони більш глибоких ударів не змінюється, і Україна все одно не зможе використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.
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Рішення Байдена набуло чинності вчора - кореспондент FT
Своєю чергою, кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що рішення про обмежений дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території РФ президент Джо Байден ухвалив днями, а чинності воно набуло у четвер, 30 травня.
За даними журналіста, Україна 13 тарвня звернулася за дозволом завдавати ударів по об'єктах в РФ, які були задіяні для наступу на Харківщині. Запит був зроблений під час спілкування по відеозв'язку, участь у якому брали міністр оборони США Ллойд Остін, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.
За два дні після цього Салліван пояснив Байдену, чому має сенс ухвалити це рішення, і президент США погодився, попросивши свою команду оформити деталі. Держсекретар США Ентоні Блінкен приєднався до підтримки цього кроку після повернення з поїздки до Києва 17 травня, стверджує Крістофер Міллер.
Нагадаємо, у четвер, 30 травня, видання Politico, посилаючись на трьох американських посадовців, повідомило, що Адміністрація президента США таємно надала Україні дозвіл завдати удари по території Росії з використанням наданої Америкою зброї, але виключно в районі Харкова.
Як зазначає видання, тепер Україна може використовувати надану США зброю, щоб збивати російські ракети, випущені у бік Харкова, або атакувати війська, які скупчуються біля російського кордону поблизу міста. Також це стосується і російських бомбардувальників, які скидають бомби на українську територію.
31 травня стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини слідом за США дає Україні дозвіл використовувати передане Берліном озброєння також і для ударів по військових цілях в Росії.