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У Зеленського формально підтвердили дозвіл США бити по РФ

Дмитро Шварц
31 травня 2024 р.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив ЗМІ, що Україна отримала "позитивні сигнали з дипломатичних каналів щодо обмеженого використання зброї, переданої США" в регіоні, що межує з Харковом.

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РСЗВ HIMARS
РСЗВ HIMARSФото: Tony Overman/AP/picture alliance

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю для обмежених ударів по території Росії "суттєво посилить" відсіч України. Як передає агенція AFP, про це у п'ятницю, 31 травня, заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, Україна отримала "позитивні сигнали з дипломатичних каналів щодо обмеженого використання зброї, переданої США" в регіоні, що межує з Харковом. "Це суттєво посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", - додав він.

Слова Никифорова також наводить британська газета The Guardian. В статті йдеться, що рішення Байдена дозволяє Україні використовувати надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS для ударів по російських солдатах і центрах управління. Втім Білий дім наполягає, що його політика щодо заборони більш глибоких ударів не змінюється, і Україна все одно не зможе використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

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Рішення Байдена набуло чинності вчора - кореспондент FT

Своєю чергою, кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що рішення про обмежений дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території РФ президент Джо Байден ухвалив днями, а чинності воно набуло у четвер, 30 травня.

За даними журналіста, Україна 13 тарвня звернулася за дозволом завдавати ударів по об'єктах в РФ, які були задіяні для наступу на Харківщині. Запит був зроблений під час спілкування по відеозв'язку, участь у якому брали міністр оборони США Ллойд Остін, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

За два дні після цього Салліван пояснив Байдену, чому має сенс ухвалити це рішення, і президент США погодився, попросивши свою команду оформити деталі. Держсекретар США Ентоні Блінкен приєднався до підтримки цього кроку після повернення з поїздки до Києва 17 травня, стверджує Крістофер Міллер.

Нагадаємо, у четвер, 30 травня, видання Politico, посилаючись на трьох американських посадовців, повідомило, що Адміністрація президента США таємно надала Україні дозвіл завдати удари по території Росії з використанням наданої Америкою зброї, але виключно в районі Харкова. 

Як зазначає видання, тепер Україна може використовувати надану США зброю, щоб збивати російські ракети, випущені у бік Харкова, або атакувати війська, які скупчуються біля російського кордону поблизу міста. Також це стосується і російських бомбардувальників, які скидають бомби на українську територію.

31 травня стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини слідом за США дає Україні дозвіл використовувати передане Берліном озброєння також і для ударів по військових цілях в Росії

Удари по Росії західною зброєю: чи має право Україна?

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