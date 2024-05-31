Politico: Байден таємно дозволив Києву бити зброєю США по РФ

Адміністрація Байдена таємно дозволила Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії, але виключно в районі Харкова, повідомило видання Politico.

Адміністрація президента США Джо Байдена таємно надала Україні дозвіл завдати удари по території Росії з використанням наданої Америкою зброї, але виключно в районі Харкова. Про це у четвер, 30 травня, повідомило видання Politico, посилаючись на трьох американських посадовців.

"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю з метою протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати ударів у відповідь по російських силах, які завдають по ним (ЗСУ. - Ред.) ударів або готуються завдати", - заявив один із чиновників. Водночас він додав, що політика недопущення дальніх ударів по території Росії "не змінилася".

Як зазначає видання, тепер Україна може використовувати надану США зброю, щоб збивати російські ракети, випущені у бік Харкова, або атакувати війська, які скупчуються біля російського кордону поблизу міста. Також це стосується і російських бомбардувальників, які скидають бомби на українську територію.

Проте, зазначив чиновник, Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет великої дальності для ураження військових цілей глибоко на території Росії.

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Адміністрація Байдена натякнула, що рішення або було таємно ухвалене, або буде у найближчі дні, додає Politico. У середу держсекретар США Ентоні Блінкен, який підтримує скасування обмежень на використання американської зброї, став першим офіційним представником США, який публічно натякнув, щоБайден може змінити курс і дозволити такі удари, заявивши журналістам, що політика США щодо України буде змінюватися за потреби. Пізніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив можливі зміни.