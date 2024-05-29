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Блінкен пообіцяв "адаптувати" постачання озброєнь Україні

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
29 травня 2024 р.

Низка ЗМІ пишуть, що держсек Ентоні Блінкен переконує президента Джо Байдена дозволити Україні удари американською зброєю по території Росії. Cам він запевнив, що США допоможуть ЗСУ ефективно давати відсіч РФ.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен
Ентоні БлінкенФото: Brendan Smialowski/REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв "адаптувати" поставки західної військової допомоги Україні.

Під час візиту до Молдови в середу, 29 травня, на запитання журналіста, чи схвалює він удари України по території Росії, Блінкен відповів: "Ми на кожному кроці вносили необхідні корективи. Точно так само ми чинитимемо й надалі".

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Блінкен переконує президента США Джо Байдена дозволити Україні завдавати удари по військових об'єктах на території РФ.

Під час візиту в Молдову - дорогою на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі - держсек прямо не підтвердив ці повідомлення, але зазначив, що з часу російського вторгнення в Україну "умови змінилися, ситуація на полі бою змінилася, Росія теж змінила свою політику агресії та ескалації, і тому США також внесли корективи".

"Ми постійно прислухаємося, робимо висновки, та ухвалюємо необхідні рішення, щоб подбати, аби Україна й надалі могла ефективно оборонятися", - сказав Блінкен.

Активізація дискусій щодо ударів по РФ

США не надають Збройним силам України (ЗСУ) дозволу застосовувати передану ними зброю для ударів по об'єктах на території Росії. А Німеччина не надає далекобійні ракети, оскільки остерігається, що це може бути витлумачено РФ як те, що вона стала прямою стороною війни.

Днями дискусії довкола цього питання активізувались. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників переглянути обмеження на використання Україною зброї.

Великобританія та Франція, які передали ЗСУ свої далекобійні ракети, не проти ударів по російській території. Їх також підтримують Канада, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Польща, країни Балтії.

Чи дозволять ЗСУ бити по території Росії західною зброєю?

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