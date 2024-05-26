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ПолітикаІталія

Мелоні проти застосування західної зброї для ударів по Росії

Валерій Сааков
26 травня 2024 р.

Варто бути вкрай обережними щодо надання Україні дозволу обстрілювати території РФ західною зброєю, вважає прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні відповідний дозвіл.

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Джорджа Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні (архівне фото)Фото: ABACAPRESS/IMAGO

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелонівиступила проти застосування західної зброї, наданої Україні, на території Росії після того, як генсек Північноатлантичного альнсу (НАТО) запропонував дозволити Києву вражати переданими Заходом озброєннями цілі за межами свого кордону. Відповідну заяву Мелоні зробила в неділю, 26 травня, в інтерв'ю італійському телебаченню.

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", - сказала Мелоні, цитує інформагенція AFP. Однак згодом вона додала: "Я згодна з тим, що НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал, що поступається".

Слова Столтенберга не сприйняли й критикували в Римі

Днями британський тижневик The Economist оприлюднив інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де посадовець закликав західних союзників України дозволити їй вражати цілі на російській території західною зброєю. "Настав час для союзників розглянути питання про те, чи повинні вони зняти деякі з обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку вони передали Україні", - сказав Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому 24 травня. "Відмова Україні у можливості застосовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її захист", - сказав він.

Ці коментарі викликали обурення з боку офіційних осіб Італії, адже Рим надає військову допомогу Україні, але побоюється, що конфлікт може вийти за межі України. Так, віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив під час передвиборчого заходу в Неаполі, що Столтенбергу потрібно або "вибачитися" за свої слова або "скласти повноваження", а міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зауважив, що "військова техніка, надіслана Італією", має "застосовуватися в межах території України".

Нагадаємо, раніше 26 травня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західних озброєнь у війні в Україні.

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