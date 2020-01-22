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Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні - італійський політик, член партії "Ліга Півночі", в минулому - журналіст.

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Докладно

Джорджа Мелоні

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

Ультраправа партія "Брати Італії" перемогла на виборах. Її лідерка Джорджа Мелоні найімовірніше очолить уряд Італії.
Політика26 вересня 2022 р.
Човен берегової охорони Італії доставляє врятованих мігрантів на берег Лампедузи (фото з архіву)

Більше тисячі мігрантів прибули човнами до острова Лампедуза

Більше тисячі мігрантів прибули човнами до острова Лампедуза

Сотні мігрантів на човнах дісталися цієї неділі узбережжя італійського острова Лампедуза у Середземному морі.
Політика9 травня 2021 р.
Маттео Сальвіні перед голосуванням в італійському Сенаті, 12 лютого 2020 року

Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні

Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні

Позбавлення недоторканності ексглави італійського МВС Маттео Сальвіні дозволяє розпочати судовий процес над ним.
Політика12 лютого 2020 р.
DW Fokus Polen

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі"

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі"

Як деревинна мафія у Румунії знищує ліси та чому влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Політика28 січня 2020 р.
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Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020)

Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020)

Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Суспільство28 січня 2020 р.25:50 хв.
Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"

Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"

Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"

Луїджі Ді Майо оголосив, що йде з посади голови партії "Рух п'яти зірок". Очікується, що він залишиться главою МЗС.
Політика22 січня 2020 р.
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