You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Маттео Сальвіні
Маттео Сальвіні - італійський політик, член партії "Ліга Півночі", в минулому - журналіст.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?
"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?
Ультраправа партія "Брати Італії" перемогла на виборах. Її лідерка Джорджа Мелоні найімовірніше очолить уряд Італії.
Політика
26.09.2022
26 вересня 2022 р.
Більше тисячі мігрантів прибули човнами до острова Лампедуза
Більше тисячі мігрантів прибули човнами до острова Лампедуза
Сотні мігрантів на човнах дісталися цієї неділі узбережжя італійського острова Лампедуза у Середземному морі.
Політика
09.05.2021
9 травня 2021 р.
Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні
Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні
Позбавлення недоторканності ексглави італійського МВС Маттео Сальвіні дозволяє розпочати судовий процес над ним.
Політика
12.02.2020
12 лютого 2020 р.
Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі"
Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі"
Як деревинна мафія у Румунії знищує ліси та чому влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Політика
28.01.2020
28 січня 2020 р.
Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020)
Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020)
Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Суспільство
28.01.2020
28 січня 2020 р.
25:50 хв.
Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"
Луїджі Ді Майо йде з посади лідера партії "Рух п'яти зірок"
Луїджі Ді Майо оголосив, що йде з посади голови партії "Рух п'яти зірок". Очікується, що він залишиться главою МЗС.
Політика
22.01.2020
22 січня 2020 р.
Показати більше
Реклама