"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

Неофашистська партія "Брати Італії" (Fratelli d'Italia) має свій офіс на вулиці віа-делла-Скрофа у Римі. На це вказує невеличка табличка, що висить праворуч від великої арки палацу неподалік від будівлі парламенту в історичній частині італійської столиці. Ліворуч від тієї ж арки можна побачити меморіальну дошку та зів'ялий вінок, котрі нагадують про борця антифашистського спротиву Альберто Маркезі, страченого 1944 року есесівцями. Дивне сусідство.

На вулиці віа-делла-Скрофа, 39 з 1946 року мають свої штаб-квартири неофашистські партії. Спершу тут базувався Італійський соціальний рух (MSI), потім - Національний альянс, а тепер - політична партія "Брати Італії", названа так за першим куплетом італійського національного гімну. Її лідерка Джорджа Мелоні цінує перебування в історичній будівлі, в якій раніше засідали послідовники колишнього фашистського лідера Беніто Муссоліні. В решті ж, за її словами, в неї непорушне ставлення до історії. Диктатор Муссоліні був "складною особистістю", каже вона у своїх інтерв'ю. Деякі італійці й досі вважають, що за Муссоліні було й добре.

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Недостатня дистанція до фашизму

Від фашизму Мелоні чітко так і не дистанціювалася. В автобіографії вона пише, що свідома того, що заходить на політичне мінне поле: "Ми діти нашої історії. Усієї нашої історії. Як і для усіх інших націй, шлях, що ми пройшли, комплексний, набагато складніший, ніж багато хто хоче про це розповісти". При цьому вона запевняє, що відкидає фюрерський культ фашизму.

Майже "римське привітання". Джорджа Мелоні (л) під час виборчої кампанії Фото: Riccardo Fabi/NurPhoto/picture alliance

Символ фашистів присутній завжди, коли Джорджа Мелоні, наприклад, проводить пресконференції у штабі партії. За нею викрашається логотип "Братів Італії": стилізоване полум'я в італійських кольорах. Цей вічний вогонь палає, образно кажучи, на могилі Муссоліні. "Мені немає за що вибачатися в моєму житті, - каже Мелоні. - Але у двох з трьох дискусіях на ТБ мені доводиться говорити про історію, а не про актуальну політику. Я не думаю, що це правильно".

Тепер без "римського привітання"

Ще минулої осені з огляду на наступні парламентські вибори Джорджа Мелоні у внутрішніх службових записках проінструктувала відділення своєї партії не робити більше крайніх заяв, не посилатися на фашизм, а головне - не використовувати "римське привітання", схоже з "гітлерівським" викиданням нагору правої руки. Мелоні, яка тепер, ймовірно, стане прем'єркою, хоче перемістити свою партію з крайнього правого кута в правоцентристський табір. Лідерка "Братів Італії" прагне створити коаліцію з іншими правими силами - "Лігою" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі - і цей союз мав би мати громадянсько-консервативний фасад.

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"Те, що вона (Мелоні. - Ред.) так далеко просунулася в Італії, - то це завдяки усім тим, хто її відбілює. Завдяки ЗМІ, які вперто називають Сальвіні та Мелоні правоцентристами, завдяки Берлусконі та Грілліні (послідовник Руху п'яти зірок. - Ред.), які привели їх до влади, завдяки дезорієнтованим лівоцентристам, які недооцінили та узаконили їх, - пояснює іспанська журналістка Алба Сідера, яка уже багато років досліджує правих в Італії. - Мелоні не виникла нізвідки. Вона готувалася стати прем'єркою багато років".

Джорджа Мелоні на тлі логотипу "Братів Італії" Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/ZUMA/picture alliance

Неофашистська функціонерка

Джорджа Мелоні, народжена у 1977 році, у свої 15 років школяркою вступила в Молодіжний фронт неофашистського руху, виступивши таким чином проти ліворадикального терору тих років в Італії. Пізніше вона очолила студентське об'єднання правоекстремістського Національного альянсу та була обрана у 2006 році в Палату депутатів італійського парламенту. За два роки вона стала наймолодшою міністеркою Італії. У 31 рік вона очолила молодіжний напрямок в уряді Сильвіо Берлусконі. Десять років тому Мелоні заснувала партію "Брати Італії", головою якої вона є з 2014 року. У 2020 році вона очолила Партію європейських консерваторів і реформістів (ECR) - колишній Альянс консерваторів і реформістів у Європі. До ECR входить, зокрема, й польська правляча партія "Право і справедливість" (PiS).

У виборчу кампанію Мелоні вступила з популістським гаслом "Спершу Італія та італійці!". В її програмі - більше пільг для родин, менше європейської бюрократії, нижчі податки та припинення міграції. Вона хоче переглянути договори ЄС та членство Італії у Єврозоні. Аборти лідерка "Братів Італії" відкидає так само, як і шлюб для всіх.

Радикально самовпевнена

На критику у свій бік з лівого політичного табору Мелоні реагує спокійно. Наприклад, письменниця Джіневра Бомпіані заявила у розмові з телекомпанією La7, що "Мелоні - справжня дура, (...) оточена нацистами". Мелоні ж на це відреагувала у Facebook, що її противники просто перебувають у відчаї через її успішність. Це смішно, за словами Мелоні, асоціювати її з Муссоліні, Гітлером чи Путіним. "Я підтримую Україну", - заявила лідерка "Братів Італії".

В одному з інтерв'ю вона порекомендувала критикам брати приклад з Німеччини чи Франції. Там правопопулістські партії, мовляв, також є успішними, і ніхто не роздував з цього скандал. "Чому ж в Італії має бути інакше?" Згадуючи про Німеччину, Мелоні мала на увазі "Альтернативу для Німеччини", яка, до речі, втратила на виборах голоси та взяла тільки 10 відсотків.

Джорджа Мелоні сподівається, що Італія стане лідером з перетворення ЄС на легкий економічний союз. Президент Франції Еммануель Макрон, за її словами, послаблений відсутністю більшості в парламенті. А канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не впевнений в собі, сказала вона в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику RAI. Шольц не має такої сили, як його попередниця Анґела Меркель (Angela Merkel). Тож тепер, переконана Мелоні, настає її час.