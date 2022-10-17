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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: Remo Casilli/REUTERS

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні - італійська політична діячка, прем'єр-міністерка Італії.

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Докладно

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