Перший рік Джорджі Мелоні: прагматизм на першому плані

На парламентських виборах рік тому перемогли праворадикали з партії "Брати Італії" на чолі з Джорджою Мелоні. Чим ознаменувався рік при владі першої в Італії жінки в прем'єрському кріслі?

"Не минає й дня, коли я б не запитувала себе, чи я й досі та сама людина, якою була до того. Я завжди боялася зрадити себе, але я залишилася сама собою", - сказала Джорджа Мелоні в одному з нещодавніх інтерв'ю на центральному телеканалі RAI, оглядаючись назад на рік, що минає наприкінці вересня відколи політикиня на чолі партії "Fratelli d'Italia" ("Брати Італії") виграла парламентські вибори. Невдовзі Мелоні стала першою жінкою на чолі італійського уряду, сформувавши коаліцію з трьох правих партій.

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Радикальні гасла тепер вигукують інші

Радикальні гасла, які домінували у виборчій кампанії "Братів Італії", Джорджа Мелоні на посаді прем'єр-міністра не повторює. У внутрішній політиці найбільше після її приходу до влади відчувається зміна соціальної політики, яка за нинішнього уряду керується вкрай консервативними уявленнями про сім'ю. Натомість в економічній політиці Мелоні продовжує в загальних рисах успішну лінію, започатковану її попередником Маріо Драгі.

У зовнішній політиці, передовсім відносно партнерів по ЄС, позиції лідерки "Братів Італії" виявилися напрочуд поміркованими. Більше не чути від неї і в'їдливої критики на адресу Євросоюзу. Євроскептичну нішу в її уряді цілком заповнили партнери по коаліції - Матео Сальвіні з правопопулістської "Ліги" та міністр закордонних справ Антоніо Таджані з партії "Вперед Італія".

Мелоні хоче підвищувати народжуваність та обмежувати міграцію Фото: Szilard Koszticsak/AP/picture alliance

"У мене позаду є моя політична історія, але я підлаштовуюся до реалій, які змінюються", - визнає 46-річна прем'єрка. На її думку, той факт, що в логотипі її партії зображене вічне полум'я, яке палає на могилі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, не є проблемним для її перебування при владі.

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Схоже, що намагаються не думати про це і європейські партнери. З кіл посадовців ЄС у Брюсселі чути у неформальних розмовах, наскільки всі здивовані, як "м'яко" і прагматично поводиться у співпраці на рівні ЄС італійська прем'єрка. Заступаючи на посаду, вона обіцяла "багато чого змінити" у Брюсселі та наполегливо представляти інтереси Італії. Імовірно, Мелоні швидко збагнула, що у щоденній реальній політиці у спокійному тоні, без яскравих чи навіть агресивних гасел за лаштунками легше домовитися з європейськими візаві. Не виключено, що неостанню роль у прагматизмі прем'єрки відіграє той факт, що Італія є одним з головних отримувачів коштів зі спецфонду ЄС на подолання наслідків пандемії Covid-19. Риму з цього фонду перепали 190 мільярдів євро у вигляді дотацій і кредитів.

Італія та ЄС: міграція у фокусі

Під час нещодавнього візиту на італійський острів Лампедуза, який потерпає від небаченого напливу мігрантів з країн Африки, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Джорджа Мелоні демонстрували спільне бачення проблеми. Обидві політикині сходяться на думці, що відповіддю на міграційну кризу можуть бути лише обмеження напливу біженців, тісніша співпраця з транзитними країнами і ретельніший контроль за зовнішніми кордонами. Фон дер Ляєн не поділяє лише ідею Мелоні, щоб кораблі військово-морських флотів країн ЄС блокували рух біля берегів Північної Африки.

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Мелоні і фон дер Ляєн двічі разом їздили до Тунісу, аби домовитися з президентом країни про угоду, згідно з якою Туніс взявся би стримувати мігрантів, які намагаються морем переправитися до ЄС. "Захід надто довго ігнорував Африку", - заявила Мелоні на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Висока підтримка

Політику Джорджі Мелоні підтримують, згідно з результатами нещодавніх опитувань, 53 відсотка італійців. Цей показник, до слова, дуже відрізняється від показників підтримки німецького канцлера Олафа Шольца, роботу якого на посаді наразі схвалюють лише 31 відсоток виборців. Час від часу італійська прем'єрка викликає критику і дискусії через свій ультраконсервативний курс у питаннях сім'ї. Мелоні наполягає на тому, що сім'я може складатися виключно з чоловіка, жінки і дітей, а також пропагує максимально високу народжуваність як шлях до "порятунку нації". З такими гаслами вона виступила, зокрема, у Будапешті, де у середині вересня її "добрий друг", угорський прем'єр Віктор Орбан проводив "демографічний саміт".

Жест єдності: премєрка Італії Джорджа Мелоні та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц Фото: Roberto Monaldo/LaPresse via AP/picture alliance

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Таким явищам, як одностатеві батьки, сурогатне материнство і аборти, немає місця у світогляді Джорджі Мелоні. "Захищати людство - це означає захищати ідентичність", - заявила у Будапешті італійська прем'єрка, наголошуючи на тому, що її ідентичність - бути жінкою, італійкою, матір'ю і християнкою. Першими ж практичними проявами соціальної політики Мелоні, крім заяв про ідентичність або демографію, стало підвищення соціальних виплат молодим батьками. Крім фінансових стимулів для сімей, Мелоні водночас робить ставку на жорсткішу політику у поводженні зі злочинністю серед молоді. Крім того, прем'єрка хоче жорсткіше карати прогульників школи, а також батьків, які погано дбають про власних дітей.

Незалежно від очікуваних для ультраконсервативної Мелоні поглядів на питання сім'ї, найбільше полегшення західні партнери Італії відчули, зрозумівши, що Італія залишається надійним партнером України у боротьбі з російською агресією. Це дуже відрізняє італійську ультраправу прем'єрку від, скажімо, її угорського друга і колеги Віктора Орбана. Чітку позицію Мелоні у цьому питанні принагідно похвалив навіть президент США Джо Байден, наголосивши, що в Україні захищається і свобода Європи.

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Натомість італійська опозиція - що очікувано - максимально критично оцінює перший рік нової прем'єрки. "Мелоні - це стрибок цін на пальне, високі ціни та міграція, що вийшла з-під контролю", - заявив в одному з нещодавніх інтерв'ю провідний опозиційний політик Джузеппе Конте з лівопопулістського руху "П'ять зірок".