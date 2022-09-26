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Джорджа Мелоні

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Джорджа Мелоні", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Нелегальні мігранти причалили до берега Лампедузи, 16 вересня

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Потік нелегальних мігрантів, які прямують до ЄС через Італію, не вичерпується. На Лампедузі - катастрофічна ситуація.
Міграція19 вересня 2023 р.
Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі. Прощання з італійським "кавальєре"

Сільвіо Берлусконі. Прощання з італійським "кавальєре"

Сильвіо Берлусконі розколов італійську та міжнародну громадськість, як жоден інший політик.
Політика12 червня 2023 р.
урок статевого виховання в Італії досі буксує (архівне ілюстративне фото)

Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах

Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах

16 спроб запровадити такі уроки - і всі невдалі. Що думають про це в країні?
Освіта24 квітня 2023 р.
Святкування звільнення Херсона від російських окупантів, 12 листопада 2022

Європейська преса: Херсон вільний, але що далі?

Європейська преса: Херсон вільний, але що далі?

Європейська преса про Херсон: "Померла мрія Путіна про Чорноморське узбережжя".
Політика14 листопада 2022 р.
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Албанія замість США: як "загубилися" сотні біженців

Албанія замість США: як "загубилися" сотні біженців

Як пережити зиму в умовах енергетичного терору Росії. Чого бояться сексменшини в Італії. Чи потрапить "шампанське" в РФ.
Суспільство17 жовтня 2022 р.25:50 хв.
Джорджа Мелоні

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

Ультраправа партія "Брати Італії" перемогла на виборах. Її лідерка Джорджа Мелоні найімовірніше очолить уряд Італії.
Політика26 вересня 2022 р.
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Точка зору

von Nahmen Alexandra Kommentarbild App

Зсув праворуч в Італії - небезпека для Європи

Александра фон Намен
Коментар
Політика26 вересня 2022 р.