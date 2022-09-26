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Джорджа Мелоні
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Джорджа Мелоні", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі
Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі
Потік нелегальних мігрантів, які прямують до ЄС через Італію, не вичерпується. На Лампедузі - катастрофічна ситуація.
Міграція
19.09.2023
19 вересня 2023 р.
Сільвіо Берлусконі. Прощання з італійським "кавальєре"
Сільвіо Берлусконі. Прощання з італійським "кавальєре"
Сильвіо Берлусконі розколов італійську та міжнародну громадськість, як жоден інший політик.
Політика
12.06.2023
12 червня 2023 р.
Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах
Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах
16 спроб запровадити такі уроки - і всі невдалі. Що думають про це в країні?
Освіта
24.04.2023
24 квітня 2023 р.
Європейська преса: Херсон вільний, але що далі?
Європейська преса: Херсон вільний, але що далі?
Європейська преса про Херсон: "Померла мрія Путіна про Чорноморське узбережжя".
Політика
14.11.2022
14 листопада 2022 р.
Албанія замість США: як "загубилися" сотні біженців
Албанія замість США: як "загубилися" сотні біженців
Як пережити зиму в умовах енергетичного терору Росії. Чого бояться сексменшини в Італії. Чи потрапить "шампанське" в РФ.
Суспільство
17.10.2022
17 жовтня 2022 р.
25:50 хв.
"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?
"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?
Ультраправа партія "Брати Італії" перемогла на виборах. Її лідерка Джорджа Мелоні найімовірніше очолить уряд Італії.
Політика
26.09.2022
26 вересня 2022 р.
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Точка зору
Зсув праворуч в Італії - небезпека для Європи
Александра фон Намен
Коментар
Політика
26.09.2022
26 вересня 2022 р.
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