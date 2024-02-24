Прем'єри Італії, Канади, Бельгії й глава ЄК прибули до Києва

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибули Джорджія Мелоні, Джастін Трюдо, Александер Де Кроо та Урсула фон дер Ляєн.

До Києва у другу річницю початку повномасштабної війни Росії проти України прибули прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канадський прем'єр Джастін Трюдо, бельгійський - Александер Де Кроо, а також очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Як повідомляє Reuters у суботу, 24 лютого, із посиланням на заяву італійського уряду, лідери разом прибули до української столиці потягом із Польщі.

За словами Урсули фон дер Ляєн, вона здійснює візит у Київ у другу річницю, аби відзначити "надзвичайну стійкість українського народу".

"Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною", - написала Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Х.

24 лютого лідери країн Великої сімки (США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України. Прем'єр-міністерка Італії, яка зараз головує в G7, запросила долучитися до неї президента України Володимира Зеленського. Як йдеться у заяві уряду Італії, за підсумками зустрічі буде прийнята спільна декларація.