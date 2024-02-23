У Київ 24 лютого приїде Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) приїде до Києва в суботу, 24 лютого - у другі роковини повномасштабної війни Росії проти України. Про це DW повідомили джерела в Єврокомісії.

Деталі її візиту не розголошуються з безпекових міркувань.

Своєю чергою джерела агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили, що в Київ приїде також Александер де Кроо - прем'єр-міністр Бельгії, яка зараз головує в ЄС на ротаційній основі. У п'ятницю, 23 лютого, обидвоє політиків перебувають зі спільним візитом у Польщі. Президент Польщі Анджей Дуда публічно повідомив, що приїздити до Києва в суботу не планує, але запише відеозвернення до українців.

24 лютого лідери країн Великої сімки (США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України. Прем'єр-міністерка Італії, яка зараз головує в G7, запросила долучитися до неї президента України Володимира Зеленського. На запитання італійського провідного видання La Repubblica, чи проведе вона цю зустріч з Києва, Джорджа Мелоні відповіла: "Побачимо".

У середині лютого запланований візит в Україну відклав президент Франції Еммануель Макрон, але пообіцяв здійснити його трохи пізніше. За інформацією DW, 24 лютого його приїзд не планується, а очікується в березні. На понеділок, 26 лютого, Макрон запланував у Парижі зустріч європейських лідерів на підтримку України.

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