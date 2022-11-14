Європейська преса: Херсон вільний, але що далі?

Повернення Україною контролю над Херсоном та швидка втеча з міста російської армії міцно вдарила по інтересах Кремля у війні проти України, читаємо у коментарях європейських газет.

Німецька Die Welt пише, що звільнення українцями Херсона одномоментно зруйнувало одну з головних мрій Кремля: контроль над узбережжям Чорного моря аж до Одеси та її порту. "Протягом багатьох років Москва намагалася розширити своє панування в Чорному морі та перетворити його на "заборонену територію" для Заходу, як вказано в аналізі Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) за 2021 рік. Кремль великим коштом модернізував власний Чорноморський флот. Ще задовго до війни це була реальна загроза для України, а особливо для Одеси. (…) Росія, як показує її вихід з Херсона, робить ставку на фактор часу. У надії підготувати десятки тисяч частково мобілізованих солдатів, щоби зрештою кинути їх у новий наступ. І Росія продовжує робити ставку на те, що підтримка Заходу з часом зменшиться, особливо військова. На даний момент мрія Путіна про Чорноморське узбережжя померла. Південь України живе", - пише Die Welt.

Інше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung ставить питання про те, чи готовий тепер Київ до кінця йти військовим шляхом звільнення територій, включно із Кримом, або ж на якомусь етапі підключать дипломатію. "Звільнення Херсона може стати важливим етапом на шляху до (російської. - Ред.) поразки. Проте на Заході заклики до переговорів ставатимуть голоснішими. Однак українське керівництво ще не досягло своїх цілей. Після Херсона як ніколи гостро постало питання, чи переслідує Київ як ціль у війні повернення Криму. Це стане перевіркою готовності Заходу підтримувати просування України, як це відбувалося досі. Херсонщина була серед анексованих Росією територій, над якими у разі звільнення нависала ядерна загроза Путіна. Танці радості в Києві - це також демонстрація того, що (українців. - Ред.) такими проявами відчаю не залякати", - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте також: Професор Університету Бундесверу: "Звільнення Херсона - дуже важлива віха"

Дипломатія не на часі

Вірогідне педалювання теми відновлення переговорів між Україною та РФ коментує і швейцарська Neue Zürcher Zeitung am Sonntag. "Хор тих на Заході, хто зараз закликає до дипломатичного вирішення війни в Україні, у будь-якому разі розширився. У його складі - від соціал-демократів у Берліні й президента Франції до авторитетних політологів у США. Але якщо звільнення Херсона та майже 5000 квадратних кілометрів області щось і демонструє, так це те, що зараз не час дипломатії, оскільки передумови для неї ще створено.

Пропозиція переговорів з російської сторони виглядає нещиро. Припинення вогню було б неприйнятним для українських громадян, і керівництво в Києві на даний момент теж цього не хоче. Безсумнівно, це рішення не ухвалювали легковажно. Ще більше військових та цивільних в Україні найближчими днями і тижнями покладуть життя. Але зараз ініціативу в цій війні тримає українська армія. Вона може звільнити країну за умови того, що Захід і далі допомагатиме зброєю. Але Путін хоче тягнути час, щоби відновити свою армію. Своєї мети знищити Україну він не полишив", - резюмує Neue Zürcher Zeitung am Sonntag.

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військових у Херсоні, 14 листопада 2022 Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

У цій оцінці швейцарських коментаторів підтримує і британська The Observer. "Прагнення швидкого, безболісного завершення (війни. - Ред.) є природною реакцією на бійню та страждання. Порушення поставок зерна до країн, що розвиваються, побоювання ядерної ескалації, жахливий вплив на довкілля, використання енергетики у вигляді зброї та економічний біль, який відчувають люди в усьому світі, - усе це посилює тиск заради швидкого вирішення проблеми. Нескінченна війна - не варіант. Переговори з російським урядом, не обов'язково з Путіним, зрештою відбудуться. Але час ще не настав. Треба дати Україні вибрати свій момент і починати будь-які переговори з позиції максимальної сили. Путіна не можна винагороджувати за його бійню. Більше таких перемог, як у Херсоні, можуть прокласти шлях до миру", - вважає The Observer.

На цьому тлі різкий контраст в оцінки вносить коментар німецької Tageszeitung, чия колумністка вважає, що очевидна російська слабкість після виходу з Херсона вже зараз дарує Києву шанс для дипломатії на сильних позиціях, і ним варто скористатися. "Не можна втрачати можливостей, які відкриває вихід (сил РФ. - Ред.) з Херсона. В тому числі й в межах Європейського Союзу. Після обрання правої екстремістки Джорджі Мелоні Італія може дуже легко почати наслідувати проросійську позицію Угорщини. Посилення соціальних негараздів внаслідок інфляції та енергетичної кризи обіцяють, що співчуття українському народові не триватиме нескінченно довго. Президент Франції Еммануель Макрон давно це визнав і, вже традиційно, зараз намагається задавати тон всередині ЄС. Він виступає за дипломатичне вирішення. Треба переконати прихильників жорсткої лінії в ЄС, які бачать кінець війни в Україні лише шляхом військових успіхів. Досвід показав, що риторика Макрона у ЄС має вплив, у тому числі на канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz)".

Читайте також: Міністр оборони Великобританії: Відступ з Херсона означає ще один провал Росії

Україна може просуватися далі

По-іншому ситуацію бачать оглядачі дублінської The Irish Times. У своєму коментарі газета прогнозує не переговори внаслідок військового тупика, а подальше просування українських сил у зимовий період. "Швидке повернення Україною Херсона готує основу для критичної фази війни. Осінь територіальних поступок Москви минає, завдаючи загарбникам катастрофічної політичної поразки.

Спочатку Україні необхідно буде закріпити свої здобутки в Херсоні та на його околицях, відновити електропостачання та інші комунальні послуги, хоча серйозної наземної загрози немає, тепер, коли відступаючі російські війська підірвали велику частину головного Антонівського кількасотметрового мосту через Дніпро та залізничні шляхи. Це бар'єр, на який тепер покладаються росіяни (...).

Зимова погода явно ускладнює ситуацію для обох сторін, хоча очікується промерзання землі, збільшуючи можливості для маневру, що допоможе українським контратакам. Минулого місяця Ллойд Остін, міністр оборони США, заявив, що очікує того, що бої триватимуть протягом холодної пори року. Перш, ніж знову почнуться розмови про тупик, Україна, маючи вітер у вітрилах, захоче продемонструвати, що вона може просуватися далі", - читаємо на сторінках The Irish Times.