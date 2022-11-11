До Херсона заходять підрозділи ЗСУ

Херсон повертається під контроль української армії, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України у п’ятницю, 11 листопада.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений", - зазначено в повідомленні ГУР МО у Telegram.

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У розвідці також закликали російських військовослужбовців не намагатися втекти з міста в цивільному одязі й здаватися в полон. "У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.

Жителі міста зустрічають ЗСУ

У мережі почали з'являтися відео того, як люди в центрі Херсону вітають українську армію. Жителі скандують переможні гасла на центральній площі міста та роблять селфі з військовими, повідомляє Reuters.

Фото з центральної площі Свободи в Херсоні, де вивісили прапор України та ЄС опублікував у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. "З Україною повертається і Європа. Херсон просто зараз", - написав він.

Херсон практично під контролем ЗСУ - Хлань

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив на брифінгу, що місто "практично перебуває під контролем ЗСУ, залишилась зачистка". Він підкреслив, що війська РФ перед відступом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго та телевежу. За словами Хланя, у місті немає зв'язку, лише місцями з’являється слабкий мобільний інтернет. Він також додав, що на час зачистки Херсону його жителям краще залишатися вдома.



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