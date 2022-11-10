Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Міноборони РФ оголосило про початок відводу російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра. У Києві такі заяви сприймають стримано. А що розповідають самі херсонці, які залишаються в місті?

Ввечері 9 листопада командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ Росії в Україні Сергій Суровікінзаявив, що на Херсонщині РФ перекидає свої війська на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Наступного дня міністерство оборони Росії офіційно оголосило про початок "маневру" з відведення російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

У Києві такі заяви сприйняли вкрай стримано. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. "У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав Подоляк у Twitter 9 листопада. На момент виходу матеріалу військове командування України заявило, що не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про відведення російських окупаційних військ із Херсона на лівий берег Дніпра.

Подоляк: "Російські військові мінують усе, що можуть"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російська окупаційна влада демонтує в Херсонській області елементи системи мобільного обладнання та вилучає wi-fi роутери, аби позбавити людей зв’язку. "У населених пунктах Херсонської області противник обладнує вогневі позиції артилерії безпосередньо в житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі громадян", - сказала Маляр на брифінгу.

Михайло Подоляк вважає, що Росія планує перетворити Херсон на руїни обстрілами із лівого берега. "РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - вважає радник голови Офісу президента України.

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"Ми зараз без світла, води, тепла і зв'язку"

Попри те, що в Херсоні котрий день немає стійкого мобільного та інтернет-зв'язку, DW вдалося поспілкуватися з кількома херсонцями. Усі вони погодились на розмову винятково на умовах анонімності. Більшість з них налякана й у розпачі, адже через відсутність доступу до інформації ніхто не розуміє, що відбувається і чого очікувати. "Ми зараз без світла, води, тепла і зв'язку. Вибачте, але не даю жодних коментарів, бо вже кульок на голову мені одягали", - сказав чоловік, який постраждав через висловлення своєї проукраїнської позиції.

Значна частина тих, хто залишився, з надією чекає на звільнення міста Збройними силами України (ЗСУ), але не вірять, що російські військові залишать місто просто так. "Інтернет-зв'язок є тільки, коли стоїш на березі Дніпра. Щойно до нас підходили росіяни й попередили, що до обіду завтрашнього дня бажано покинути місто, бо після обіду вони почнуть обстрілювати Херсон і перетворять його на другий Маріуполь. Вірити чи не вірити у їхні погрози, це справа кожного. Але в місті окупантів практично немає. Російські "аквафреши" познімали, й російських прапорів ніде в Херсоні зараз немає. Дуже чекаємо на ЗСУ", - каже мешканка Херсона Тетяна. За її словами, 8-9 листопада була офіційно завершена так звана евакуація, організована російською окупаційною владою, однак є херсонці, які намагаються самостійно виїхати з міста на лівий берег Дніпра до Скадовська, а звідти через Крим в європейські країни, однак зараз це дуже ризиковано й практично неможливо.

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"Дуже чекаємо на ЗСУ"

Містяни в Херсоні нині потерпають від нестачі елементарних речей. Роман, інженер комунального господарства, розповідає, що у них в багатоповерхівці зараз немає опалення, є перебої з газом, в ніч з 9-го на 10-е листопада зникло світло. "Але на Центральному ринку навіть працюють деякі магазини. По місту продовжують їздити маршрутки. А великі комунальні автобуси, які місто купило перед війною, на жаль, росіяни "евакуювали" на лівий берег", - каже Роман.

"Світло зараз з перебоями в залежності від району, так само й інтернет, - розповів DW Сергій, завідуючий господарством одного зі закладів освіти. - В багатоповерхівках почало ловитись українське телебачення. "Орків" сьогодні в місті значно менше, але відчуття невизначеності загострилось максимально". За словами Сергія, у передмісті Херсона "стає дедалі гучніше", регулярно доносяться звуки вибухів неподалік, і це вселяє надію, що ЗСУ звільнять місто.