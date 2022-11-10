Відхід РФ з Херсона: в Україні реагують стримано

У відповідь на відcтуп російських військ з Херсона Володимир Зеленський наголосив, що "ворог не робить подарунків та жестів доброї волі", Україна все виборює.

Президент України Володимир Зеленський закликав до стриманості щодо повідомлень про відхід російських військ із Херсона. Про це він сказав у відеозверненні пізно ввечері 9 листопада.

"Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни", - сказав він.

Зеленський додав, що не розповідатиме деталей українських операцій, а результат кожен побачить сам. "Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо", - наголосив він. За його словами, Збройні сили України (ЗСУ) рухаються "дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику", щоб втрати були якнайменші.

Україна не довіряє заявам Росії

Говорячи про відступ РФ з Херсона, Зеленський попередив російське військово-політичне керівництво: "Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде".

Керівник Офісу президента України відреагував на новини про відступ росіян так: "Дехто думає, що дуже хитрий… Але ми на крок попереду". Його радник Михайло Подоляк зазначив, що "дії говорять гучніше за слова": Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. За його словами, у місті лишається значна частина російського угруповання, а в регіон стягуються додаткові резерви. "Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав Подоляк у Twitter. У коментарі агентству Reuters він зауважив, що поки над Херсоном не підніметься український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу.

Голова провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія зазначив, що "коли на південному напрямку будуть досягнуті поставлені цілі, українці дізнаються про це від української влади", а не від міністра оборони РФ Сергія Шойгу. "Ми не довіряємо ворогу й будемо діяти згідно з нашими планами звільнення територій", - наголосив Арахамія у Telegram.

У Москві не зацікавлені в мирі - МЗС України

У день оголошення Росією про відступ з Херсона речниця міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова заявила, що Росія "як і раніше відкрита до переговорів з Україною" з урахуванням "тих реалій, які складаються зараз".

Речник українського МЗС Олег Ніколенко назвав цю заяву "черговою димовою завісою". На його думку, російські посадовці починають згадувати про перемовини, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. "У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії", - написав він у Facebook.

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"Обнадійливі" новини та "реальні проблеми" РФ

Тим часом генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг сказав після заяви російського міноборони про відхід військ РФ з Херсона, що здобутки ЗСУ у звільненні територій "обнадіюють". "Приємно бачити, як хоробрі українські сили здатні звільнити все більше української території. Перемоги, успіхи, яких досягають українські Збройні сили, належать хоробрим, мужнім українським солдатам, але, звичайно, підтримка, яку вони отримують від союзників і партнерів НАТО також має важливе значення", - цитує його агенція Reuters.

У свою чергу президент США Джо Байден назвав відхід Росії з Херсону свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми". Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ. "Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.