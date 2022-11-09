У Херсоні заявили про загибель колаборанта Стремоусова

Російські джерела стверджують, що аварія сталася біля Генічеська. Однак в Україні не виключають інсценування.

"Заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов помер у середу, 9 листопада. "Він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП", - написав в Telegram голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Інший представник окупаційної "влади", Вадим Ільмієв повідомив, що ДТП сталася на трасі "Херсон-Армянськ", зауважує Інтерфакс. Російські пропагандистські Telegram-канали уточнюють, що аварія сталася під Генічеськом.

Водночас українські посадовці наразі офіційно не підтверджують цю інформацію. "Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", - написав в Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Агенція "Інтерфакс-Україна" стверджує, що джерела в українських правоохоронних органах підтвердили смерть Стремоусова.

Рупор окупантів

45-річний Стремоусов не був відомий широкому загалу в Україні до того, як добровільно перейшов на сторону ворога після початку повномасштабної агресії РФ. Однак на Херсонщині ще до вторгнення він був фігурантом численних скандалів, включаючи проросійські акції, напади на правоохоронців та участь в рейдерських захопленнях.

В окупаційній адміністрації став одним з основних коментаторів подій на захоплених територіях Херсонської області. Щодня публікував інформацію про "стабільну ситуацію" на фронті, що не заважало йому паралельно закликати мешканців Херсону і правобережної частини області "евакуюватися" на інші окуповані території, в тому числі - в Крим.

Як зауважували останніми дням генеральний штаб Збройних сил України і головне управління розвідки міністерство оборони України, прикриваючися "евакуацією", російські війська все активніше грабували оселі українців і цілі підприємства і вивозили награбоване на лівий берег.