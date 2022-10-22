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Енергетична криза
Люди, які виїжджають з Херсона на лівий берег Дніпра
Люди, які виїжджають з Херсона на лівий берег ДніпраФото: KHERSON CITY ADMINISTARTION/HANDOUT/EPA-EFE
КонфліктиУкраїна

Окупаційна влада закликала жителів негайно залишити Херсон

Олександр Куницький
31 хв. тому

Мешканців Херсона окупаційна влада закликала сьогодні негайно залишити місто. Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни готують Херсон до вуличних боїв.

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Так звана "влада" Херсонської області закликала цивільне населення та всіх співробітників "адміністрації" негайно залишити місто Херсон, і перебратися на лівий берег Дніпра. Про це повідомляють у суботу, 22 жовтня, російські пропагандистські ЗМІ.

Причиною такої терміновості окупаційна влада назвала напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку масованих обстрілів міста. Російський колаборант Кирило Стремоусов пояснив, що нині російські війська готуються до "оборони Херсона". Нині, за його даними, приблизно 25 тисяч жителів Херсонської області "перебралися на лівий берег Дніпра". Раніше російські окупанти говорили про намір вивезти на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч людей. При цьому Стремоусов переконує, що нікого "насильно нікуди не тягнуть".

Генштаб: Ворог готує Херсон до вуличних боїв

Як повідомили у Генштабі ЗСУ місто Херсон залишила значна частина населення, а російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. "Ворог готує Херсон до вуличних боїв", наголосили українські військові.

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Водночас, за даними оперативного командування "Південь" Збройних сил України, російські сили використовують українських мешканців у якості "живого щита" при транспортуванні військової техніки через Дніпро.

ISW: Росіяни можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС

Відведення російських військ із західної частини Херсонської області, підтверджує й американський Інститут вивчення війни (ISW). При цьому російські сили, ймовірно, мають намір проводити подальший відступ протягом наступних кількох тижнів, але він може ускладнитись, якщо українські війська вирішать атакувати, впевнені експерти. Також в Інституті вважають, що російські збройні сили, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити відступ і перешкодити українським силам переслідувати їх.

Нагадаємо, на тлі контрнаступу ЗСУ 18 жовтня окупаційна адміністрація Херсона оголосила "евакуацію" мирних мешканців на лівий берег Дніпра. 

Що відбувається в Херсоні: "псевдовлада" евакуює мешканців

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