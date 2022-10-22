ISW: Росія може підірвати дамбу Каховської ГЕС

Почалося відведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжувати відступ протягом наступних кількох тижнів. Він може ускладнитись, якщо українські війська вирішать атакувати. Таку оцінку дає американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 21 жовтня. Також аналітики припускають, що російські збройні сили спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції, щоб прикрити відступ і перешкодити українським силам переслідувати їх під час відступу вглиб Херсонської області.

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У ISW вважають абсурдними будь-які заяви про те, що російські війська не будуть підривати дамбу через побоювання щодо водопостачання Криму. Крим вижив без доступу до каналу, що витікає з Дніпра, від моменту анексії Росією у 2014 році до відновлення доступу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Російські чиновники продемонстрували свою здатність забезпечувати Крим водою без доступу до каналу. Російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не через воду, наголошуть американські аналітики, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить захистити Крим і не дасть українським військам увійти в зону, з якої ткриторію півострова можна буде вражати з артилерії.

Також про мінування дамби Каховської ГЕС напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради. "Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - сказав він. Окрім того, внаслідок підриву дамби частина півдня України може залишитись без води, а ЗАЕС - без охолодження, попередив президент.

Незацікавленість у стійкому мирі

У ISW нагадують, що президент РФ Володимир Путін 21 жовтня підписав наказ про створення "координаційної ради" при уряді Росії для покращення взаємодії федеральних сил у воєнний час. Російський лідер створює умови для продовження Кремлем затяжної війни високої інтенсивності із застосуванням звичайних озброєнь, констатують аналітики. Путін продовжує демонструвати готовність заплатити високу ціну за невдоволення всередині країни, щоб досягти військового рішення у війні, яку він розпочав, на своїх умовах. При цьому російський лідер своїми діями показує явну незацікавленість у якихось серйозних поступках чи переговорах про припинення вогню, які могли б призвести до сталого миру, зазначають у ISW.

Переправи в Херсоні під "живим щитом"

За даними оперативного командування "Південь" Збройних сил України, російські сили використовують українських мешканців у якості "живого щита" при транспортуванні військової техніки через Дніпро. У російських джерелах можна знайти кадри, на яких видно чергу з тих, хто чекає переправи з Херсона, пишуть у Інституті вивчення війни.

Британська розвідка у своєму новому звіті також відзначає, що російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро, а також завершили будівництво мосту з цивільних барж поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні. На думку відомства, використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення.